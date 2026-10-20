Ціна нафти на 20 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 20 жовтня, зросли й наблизилася до п’ятимісячного максимуму, оскільки трейдери заклали в ціну премію за геополітичний ризик — з огляду на атаки хуситів на інфраструктуру Саудівської Аравії та повідомлення про напади на судна в Перській затоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 20 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $110,10 + 0,50% WTI $ 103,91 + 0,24% Urals $111,06 -2.83%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або 0,50%, до 110,10 долара за барель, після того, як на попередній сесії вони піднялися до 110,70 долара за барель, що стало найвищим показником з 20 травня.

Контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у листопаді, термін дії якого закінчується у вівторок, зріс на 0,24% до 103,91 долара. Більш активний грудневий контракт зріс на 39 центів, або 0,40%, до 98,93 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли у вівторок, а Brent утримується вище $100 за барель через геополітичну премію за ризик.

Зазначається, що протягом останніх двох тижнів було атаковано щонайменше 18 танкерів, що зберігає премію за ризик через постачання Ормузькою протокою незмінною.

Єменські хусити заявили про напади на саудівські об'єкти, зокрема родовища Aramco, аеропорти та військові бази, а також про атаку на навчальний табір у провінції Шабва, де загинуло 58 осіб.

Саудівська влада наразі не підтвердила ці заяви, але поновлення атак посилило занепокоєння щодо стабільності постачання енергоносіїв з регіону.

Водночас у США очікується скорочення запасів сирої нафти. На ринок також впливають новини зі США та РФ: Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо скасування ключових санкцій і тарифів проти Росії ще не прийнято, а видобуток нафти в РФ у вересні зріс на 65 000 барелів на день, хоча залишається нижчим за торішні показники.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі побоювань, що подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може ще більше скоротити постачання сировини на світовий ринок. Крім того, інвестори тверезо оцінили обсяги дизпалива, які росіяни можуть постачати на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом.