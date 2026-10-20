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Цена нефти на 20 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 20 октября / Depositphotos

Цены на нефть во вторник, 20 октября, выросли и приблизились к пятимесячному максимуму, поскольку трейдеры заложили в цену премию за геополитический риск — учитывая атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии и сообщения о нападениях на суда в Персидском заливе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 20 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $110,10 + 0,50%
WTI $103,91 + 0,24%
Urals $111,06 -2.83%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или 0,50%, до 110,10 доллара за баррель, после того как на предыдущей сессии они поднялись до 110,70 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с 20 мая.

Контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре, срок действия которой истекает во вторник, вырос на 0,24% до 103,91 доллара. Более активный декабрьский контракт вырос на 39 центов или 0,40% до 98,93 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли во вторник, а Brent удерживается выше $100 за баррель из-за геополитической премии за риск.

Отмечается, что за последние две недели было атаковано по меньшей мере 18 танкеров, что сохраняет премию за риск из-за снабжения Ормузским проливом неизменным.

Йеменские хуситы заявили о нападениях на саудовские объекты, в том числе месторождениях Aramco, аэропортах и военных базах, а также об атаке на учебный лагерь в провинции Шабва, где погибли 58 человек.

Саудовские власти пока не подтвердили эти заявления, но возобновление атак усилило беспокойство по поводу стабильности поставок энергоносителей из региона.

В то же время в США ожидается сокращение запасов сырой нефти. На рынок также влияют новости из США и РФ: Дональд Трамп заявил, что окончательное решение об отмене ключевых санкций и тарифов против России еще не принято, а добыча нефти в РФ в сентябре выросла на 65 000 баррелей в день, хотя остается ниже прошлогодних показателей.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно выросли на фоне опасений, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше снизить поставки сырья на мировой рынок. Кроме того, инвесторы трезво оценили объемы дизтоплива, которые россияне могут поставлять на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.

Автор:
Татьяна Бессараб

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