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ІТ та Телеком
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У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів TikTok

TikTok. Фото: antonbe / Pixabay
TikTok. Фото: antonbe / Pixabay

Влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.

Про це заявив речник палати представників США Кевіна Маккарті.

"Дуже хвилює, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok", - зазначив він.

За його словами, Палата представників США рухатиметься далі із ухваленням законів щодо захисту американців від технологічних щупалець Комуністичної партії Китаю.

Як пише Reuters, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу виступав перед комітетом Палати представників США. Там його запитали, чи шпигував додаток за американцями на прохання Пекіна. Він відповів: "Ні".

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, ЄврокомісіїДаніїБельгіїКанади та США.

При цьому повідомлялося, що у Штатах можуть повністю заборонити програму. Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.

Пізніше Bloomberg писало, що низка законопроєктів, які перебувають у Конгресі США, передбачають заборону додатку для обміну відео або його продаж. У звʼязку з цим керівництво TikTok обговорює можливість відділення від компанії ByteDance.

Автор:
Ніна Комащенко