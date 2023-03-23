Китай став на захист TikTok. У Пекіні заявили, що не дозволять примусовий продаж додатка

Китай рішуче виступатиме проти будь-якого примусового продажу додатка TikTok, на чому наполягають в США. Про це заявила речниця Міністерства торгівлі КНР Шу Джуетінг, передає The Wall Street Journal.

Вона зазначила, що подібні зусилля з боку адміністрації президента США Джо Байдена серйозно підірвуть довіру світових інвесторів до Штатів.

Однак продаж або відчуження TikTok від його материнської компанії ByteDance передбачатиме експорт технологій, на що необхідне схвалення з боку уряду Китаю.

"Якщо новини правдиві, Китай буде рішуче проти цього", — сказала чиновниця.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

При цьому повідомлялося, що у Штатах можуть повністю заборонити програму. Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.

Пізніше Bloomberg писало, що низка законопроєктів, які перебувають у Конгресі США, передбачають заборону додатку для обміну відео або його продаж. У звʼязку з цим керівництво TikTok обговорює можливість відділення від компанії ByteDance.