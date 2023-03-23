Китай стал на защиту TikTok. В Пекине заявили, что не разрешат принудительную продажу приложения

Китай будет решительно выступать против любой принудительной продажи приложения TikTok, на чем настаивают в США. Об этом заявила представитель Министерства торговли КНР Шу Джуэтинг, передает The Wall Street Journal.

Она отметила, что подобные усилия со стороны администрации президента США Джо Байдена серьезно подорвут доверие мировых инвесторов к Штатам.

Однако продажа или отчуждение TikTok от его материнской компании ByteDance будет предусматривать экспорт технологий, на что необходимо одобрение со стороны правительства Китая.

"Если новости правдивы, Китай будет решительно против этого", - сказала чиновница.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

При этом сообщалось, что в Штатах могут полностью запретить программу. Американские сенаторы представили законопроект, который позволит правительству регулировать иностранные технологии, в том числе и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.

Позже Bloomberg писало, что ряд законопроектов, которые находятся в Конгрессе США, предусматривают запрет приложения для обмена видео или его продажу. В связи с этим руководство TikTok обсуждает возможность отделения от компании ByteDance.