В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей TikTok

Власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.

Об этом заявил спикер палаты представителей США Кевина Маккарти.

"Очень беспокоит, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", - отметил он.

По его словам, Палата представителей США будет двигаться дальше с принятием законов по защите американцев от технологических щупалец Коммунистической партии Китая.

Как пишет Reuters, генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу выступал перед комитетом Палаты представителей США. Там его спросили, шпионило ли приложение за американцами по просьбе Пекина. Он ответил: "Нет".

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

При этом сообщалось, что в Штатах могут полностью запретить программу. Американские сенаторы представили законопроект, который позволит правительству регулировать иностранные технологии, в том числе и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.

Позже Bloomberg писало, что ряд законопроектов, которые находятся в Конгрессе США, предусматривают запрет приложения для обмена видео или его продажу. В связи с этим руководство TikTok обсуждает возможность отделения от компании ByteDance.