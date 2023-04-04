TikTok зловживав даними дітей у Великобританії

У Великобританії платформу TikTok оштрафували на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за неправомірне використання даних дітей-користувачів. Про це повідомило видання Іndependent.

Офіс уповноваженого з інформації (ICO) оголосив про штраф, пояснивши, що санкції наклали через "низку порушень закону про захист даних, включаючи неправомірне використання персональних даних дітей".

З'ясувалося, що TikTok не отримав згоду батьків для приблизно 1,4 мільйона дітей віком до 13 років, які використовують платформу.

"Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у реальному. TikTok не дотримувався цих законів", — заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

В ICO вважають, що через неправомірні дії TikTok дані дітей могли бути використані для відстеження та профілювання.

Нагадаємо, що у Великобританії TikTok вже частково заборонений для держслужбовців. Нещодавно Австралія приєдналася до кола країн, які запроваджують обмеження щодо платформи. Одними із перших до таких рішень вдалися США.

Крім того, в одному зі штатів запровадили обмеження на використання соціальних мереж неповнолітніми

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