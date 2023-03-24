В США запровадили обмеження на використання соціальних мереж неповнолітніми

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс підписав два закони, спрямовані на обмеження використання соціальних медіа неповнолітніми, ставши першим штатом США, який вимагатиме дозволу батьків для використання таких платформ, як Instagram, TikTok і Facebook для осіб молодше 18 років.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми більше не хочемо дозволяти компаніям соціальних мереж продовжувати шкодити психічному здоров’ю нашої молоді", - зазначив Кокс.

Вплив соціальних медіа на дітей є предметом дедалі гостріших національних дискусій у Сполучених Штатах, де постачальники послуг значною мірою захищені від відповідальності за їхній вміст.

Перший у США закон щодо обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж передбачає обов'язкове підтвердження віку особи для створення акаунту.

Крім того, дитина повинна отримати дозвіл від батьків або опікуна, аби користуватися додатками.

Закон також передбачає запровадження обмеження на нічне використання соціальних мереж - діти та підлітки не матимуть доступу до них з 22:30 до 06:00 ранку наступного дня.

Закон також має на меті спростити подання позову до суду на компанії соціальних медіа про відшкодування збитків.

Зазначимо, TikTok обмежить екранний час для підлітків та розширить функції батьківського контролю.

Але у США можуть повністю заборонити цей додаток. Американські сенатори представили вже відповідний законопроєкт, а в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.