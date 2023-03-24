Не тільки TikTok. У Франції держслужбовцям заборонили використання розважальних застосунків

Уряд Франції у п'ятницю, 24 березня, заборонив державним службовцям встановлювати та використовувати всі розважальні застосунки на робочих телефонах.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зокрема, тепер 2,5 мільйонам чиновників заборонено встановлювати на телефони TikTok, а також Netflix або Candy Crush. Весь список застосунків, які потрапили під заборону, поки не відомий.

Як зазначається, ці застосунки "не мають" достатнього рівня кібербезпеки та захисту даних для користування на державному обладнанні".

При цьому, на особисті телефони держслужбовці зможуть встановлювати ці застосунки.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

При цьому повідомлялося, що у Штатах можуть повністю заборонити програму. Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.

Пізніше Bloomberg писало, що низка законопроєктів, які перебувають у Конгресі США, передбачають заборону додатку для обміну відео або його продаж. У звʼязку з цим керівництво TikTok обговорює можливість відділення від компанії ByteDance.