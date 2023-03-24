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Не только TikTok. Во Франции госслужащим запретили использование развлекательных приложений
Правительство Франции в пятницу, 24 марта, запретило государственным служащим устанавливать и использовать все развлекательные приложения на рабочих телефонах.
Об этом сообщает Le Figaro.
В частности, теперь 2,5 миллиона чиновников запрещено устанавливать на телефоны TikTok, а также Netflix или Candy Crush. Весь список попавших под запрет приложений пока не известен.
Как отмечается, эти приложения "не имеют" достаточного уровня кибербезопасности и защиты данных для использования на государственном оборудовании".Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом на личные телефоны госслужащие смогут устанавливать эти приложения.
Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности,Еврокомиссии,Дании,Бельгии,КанадыиСША.
При этом сообщалось, что в Штатах могут полностью запретить программу. Американские сенаторы представили законопроект, который позволит правительству регулировать иностранные технологии, в том числе и TikTok. А в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.
Позже Bloomberg писало, что ряд законопроектов, которые находятся в Конгрессе США, предусматривают запрет приложения для обмена видео или его продажу. В связи с этим руководство TikTok обсуждает возможность отделения от компании ByteDance.