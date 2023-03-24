В США ввели ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, направленных на ограничение использования социальных медиа несовершеннолетними, став первым штатом США, который потребует разрешения родителей для использования таких платформ, как Instagram, TikTok и Facebook для лиц моложе 18 лет.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы больше не хотим разрешать компаниям социальных сетей продолжать вредить психическому здоровью нашей молодежи", – отметил Кокс.

Влияние социальных медиа на детей является предметом все более острых национальных дискуссий в Соединенных Штатах, где поставщики услуг в значительной степени защищены от ответственности за их содержание.

Первый в США закон об ограничении доступа несовершеннолетних в социальные сети предусматривает обязательное подтверждение возраста личности для создания аккаунта.

Кроме того, ребенок должен получить разрешение от родителей или опекуна, чтобы пользоваться приложениями.

Закон также предусматривает введение ограничения на ночное использование социальных сетей - дети и подростки будут без доступа к ним с 22:30 до 06:00 утра следующего дня.

Закон также имеет целью упростить подачу иска в суд на компании социальных медиа о возмещении ущерба.

Отметим, TikTok ограничит экранное время для подростков и расширит функции родительского контроля.

Но в США могут полностью запретить это приложение. Американские сенаторы представили соответствующий законопроект, а в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.