В Раде предложили лишить мандатов Медведчука и еще трех нардепов от ОПЗЖ "за антиукраинскую деятельность"

Группа депутатов Верховной Рады во главе с представителем "Слуги народа" Олегом Дундой предлагает парламенту постановить, что "в связи с проведением антиукраинской деятельности утрачивают мандат" нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Рабинович и Александр Качный, избранные от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Соответствующий проект постановления №7323 был внесен в Раду 27 апреля. Среди его соавторов также значатся "слуги" Виталий Безгин, Юрий Камельчук, Андрей Клочко, Игорь Кривошеев, Анна Бондарь, Михаил Лаба, представители "Голоса" Ярослав Юрчишин и Юлия Клименко, а также член группы "За будущее" Виктор Балога.

Как отмечают они в пояснительной записке к документу, Медведчук, Козак, Рабинович и Качный на протяжении всей политической карьеры "не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины", что является грубым нарушением присяги депутата. Также упоминается, что Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении в совершении госизмены.

"Целью указанного проекта является необходимость восстановления законности и справедливости в части обеспечения неукоснительного соблюдения присяги всеми действующими народными депутатами Украины и очищения рядов народных избранников от государственных изменников", —заявили авторы инициативы.

Отметим, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий.

Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности данных партий, среди которых и парламентская ОПЗЖ.

Напомним также, что 1 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета.

Деятельность же фракции ОПЗЖ в Верховной Раде была официально приостановлена 14 апреля. Спустя неделю нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что часть представителей ОПЗЖ решила создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Но в опубликованном им списке членов будущей группы Медведчук, Козак, Рабинович и Качный отсутствуют.