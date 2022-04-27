ГБР обыскивает жилье и предприятия родственников Медведчука и Козака во Львовской области (ФОТО)

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований во Львове проводят обыски у родственников депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчуку Сергею", — говорится в сообщении.

Обыски проводятся по делу о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (статьи 364 и 240 Уголовного кодекса). Указано, что родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области, однако их процессуальный статус не уточняется.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

"Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", — заявили в ГБР.

В частности, отмечается, что в ходе обыска одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тысяч долларов, 8,5 тысячи евро, 18,6 тысячи российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

Напомним, что об обысках на предприятии "Керамбуд", которое принадлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану, сообщалось и в марте 2021 года. Указывалось, что расследование ведется по самовольному захвату земли и незаконной добыче полезных ископаемых этой фирмой.

Отметим, что против Козака украинские власти ввели санкции еще 2 февраля 2021 года, после чего от эфира были отключены и впоследствии прекратили свое существование принадлежавшие ему телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля санкции были введены против его соратника — главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, считавшегося фактическим владельцем перечисленных медиа, его жены Оксаны Марченко и супруги самого Козака Натальи Лавренюк.

Все эти люди, а также юрлица, стоявшие за брендами указанных телеканалов, обжаловали введение санкций в Верховном суде, однако тот решений в отношении них до сих пор не принимал.

И Медведчук, и Козак сейчас находятся под уголовным преследованием в Украине. Их подозревают в госизмене, а также покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму через передачу под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. При этом Козак, согласно озвученным СБУ еще в мае 2021 года данным, сбежал в Россию. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Медведчук же с мая 2021 года находился под домашним арестом по этому делу, причем когда его срок достиг максимально возможного, нардеп продолжил находиться под домашним арестом, но уже по новому делу, в котором его и бывшего президента Петра Порошенко подозревают в госизмене путем обеспечения поставок угля с неподконтрольной части Донбасса на подконтрольные Украине территории в конце 2014-го — начале 2015 года. При этом Порошенко, хотя и имеет тот же процессуальный статус в деле с теми же статьями подозрения, находится на свободе.

Однако после начала российского вторжения в Украину в конце февраля Медведчук пропал: власти тогда заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Тем не менее, 12 апреля было объявлено о его задержании Службой безопасности Украины. При этом еще 18 марта суд решил арестовать Медведчука заочно, поскольку о его судьбе на тот момент ничего не было известно.

Напомним также, что после новости о задержании Медведчука 13 апреля суд арестовал 154 объекта собственности его и Оксаны Марченко. Последняя же тогда выехала в Россию, где дала пресс-конференцию по поводу задержания своего мужа.