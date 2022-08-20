Мэр Константиновки с подчиненным разворовали деньги, выделенные на оборону города - прокуратура

Полиция сообщила мэру Константиновки Донецкой области Олегу Азарову и руководителю местного коммунального предприятия о подозрении хищении денег, выделенных на обустройство защитных объектов в городе.

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Как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, им инкриминируют часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения) и часть 1 статьи 366 (служебный подлог).

По данным следствия, в начале апреля 2022 года мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города завладел оборонными средствами.

Мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не осуществив никаких строительных работ по устройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч гривен. Указано, что подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование же ведет при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере следственное управление Главного управления полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении областного управления стратегических расследований Нацполиции.

Отметим, что еще 10 апреля президент Владимир Зеленский создал в Константиновке военную администрацию, назначив ее начальником Алексея Рослова. Таким образом, Азаров еще тогда перестал быть полноценным руководителем города.

В свою очередь, 18 июля Верховная Рада предоставила Рослову полномочия по единоличному управлению городом. Аналогичные решения были приняты и в отношении Дружковки и Славянска.

Напомним, что Азаров баллотировался в мэры от запрещенной ныне судом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (хотя сам запрет ныне обжалуется). Более того, Зеленский на протяжении действия военного положения создал местные военные администрации еще в целом ряде общин Донбасса и юга Украины, где мэрами были представители ОПЗЖ, и ни одному из них он не доверил руководить новосозданной ВА, хотя имеет такую возможность по закону и пользовался ею в других случаях, где назначенцы не баллотировались на последних мэрских выборах от ОПЗЖ.