Приватизация принесла 59,4 млн грн: цены на аукционах выросли втрое

Фонд государственного имущества Украины провел 6 приватизационных аукционов
На прошлой неделе Фонд государственного имущества Украины провел 6 приватизационных аукционов в системе Prozorro. Продажи, по результатам которых в бюджет поступит 59,4 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИ.

В торгах соперничали 25 участников, а конкуренция позволила повысить стартовые цены в 3,1 раза.

Самым дорогим лотом стал государственный пакет акций в размере 93,4363% уставного капитала ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" в Ивано-Франковской области. При участии трех участников цена выросла со стартовых 11,98 млн. грн. до 42 млн. грн.

Значительный рост цены зафиксирован при приватизации комплекса зданий и сооружений в Днепропетровской области. За объект соревновались 16 участников, что позволило поднять стоимость с 25,4 тыс. грн. до 10,3 млн. грн.

На этой неделе Фонд госимущества планирует провести 25 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предлагаемых объектов - единые имущественные комплексы ГП "Славутский комбинат "Будфарфор", ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов", 93% государственной доли в ООО "Торговый дом "Евротрубпласт", а также отдельные нежилые и производственные помещения.

Кроме того, в инвестиционном портфеле ФГИ представлены объекты для малого и среднего бизнеса, в частности административные здания, ветеринарные больницы и объекты незавершенного строительства, расположенные в разных регионах Украины.

В конце января ФГИ провел 9 аукционов по приватизации в системе "Prozorro.Продажи", которые привлекли 100 участников. Общая сумма победных ставок достигла 126,99 млн. гривен, а средняя цена объектов во время торгов взлетала в 28 раз.

Автор:
Татьяна Гойденко