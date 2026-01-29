Фонд госимущества выставляет на приватизационный аукцион "Нигинский карьер" в Хмельницкой области

Фонд государственного имущества Украины приглашает принять участие в приватизационном аукционе единого имущественного комплекса государственного предприятия "Нигинский карьер", расположенного в поселке Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Аукцион пройдет 18 февраля 2026 года. Регистрация участников продлится до 17 февраля.

Об объекте приватизации

Единый имущественный комплекс включает:

53 здания, среди которых фасадный дом площадью 3165,8 м2 и дом во дворе площадью 1963,3 м2;

34 единицы транспортных средств и специальной техники;

общая площадь комплекса – 16 329,2 м².

Стартовая цена аукциона составляет 26,012 млн грн.

По состоянию на 1 октября 2025 года среднесписочная численность работников предприятия составляла 51 человек. Основным видом деятельности предприятия является добывание декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

За период с 2022 года по девять месяцев 2025 года объем реализации продукции составил 6,595 млн грн, при этом экспорт продукции не осуществлялся. Основная номенклатура продукции предприятия включает известняковый камень, отсев известняковый и известняковую муку.

Приватизация комплекса позволит привлечь инвестиции в модернизацию производства и развития предприятия, обеспечить эффективное использование активов и создание новых рабочих мест.

За семь лет реформы малой приватизации Украина получила в бюджеты более 21,8 млрд грн. Из них 15,9 млрд грн получил государственный бюджет, а 6 млрд грн – местные бюджеты.