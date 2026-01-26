За неделю приватизационные аукционы принесли госбюджету почти 130 млн грн: какой лот стал самым дорогим

На прошлой неделе команда Фонда госимущества Украины (ФГИУ) провела 9 аукционов по приватизации в системе "Prozorro.Продажи", которые привлекли 100 участников. Общая сумма победных ставок достигла 126,99 млн гривен, а средняя цена объектов во время торгов взлетала в 28 раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Самые дорогие лоты

Самым дорогим лотом стал "Научный селекционно-генетический центр рыбоводства" , расположенный в Киеве. За этот объект соревновался 41 участник, что повлекло за собой фантастический скачок цены: со стартовых 202 772 гривен она взлетела до финальных 86,9 млн гривен.

Не менее упорной была борьба за днепровское предприятие "Укрцветпром". Здесь инвесторы подняли цену с символических 42 698 гривен до солидных 20,1 млн гривен.

Какие аукционы на этой неделе?

Фонд не сбавляет обороты и готовит к продаже еще 18 лотов. Это отличный шанс для малого и среднего бизнеса найти площадку для развития. Среди самых интересных предложений:

100% акций СК АО "Смолы" в Днепропетровской области;

зерноперерабатывающий комплекс в Киевской области (незавершенное строительство);

админпомещение площадью 118 м² в Ровенской области;

котлопункт площадью около 250 м² в Черниговской области.

Кроме больших объектов, в "инвестменю" есть ветлечебницы, административные здания и нежилые помещения. "Все объекты расположены в разных уголках Украины, поэтому есть возможность выбрать из наиболее удачным расположением именно для вашего бизнеса", - отметили в ФГИУ.

Напомним, 22 января Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже государственного пакета акций АО "Укрзападуглестрой", что составляет 99,67% уставного капитала общества.