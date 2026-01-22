Запланована подія 2

Фонд госимущества выставляет на приватизацию 99% акций "Укрзападуглестроя"

Укрзападуглестрой
Во Львовской области приватизируют "Укрзападуглестрой" / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже государственного пакета акций АО "Укрзахидуглестрой", что составляет 99,6667% уставного капитала общества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Аукцион состоится 6 февраля, регистрация участников продлится до 5 февраля.

Объект приватизации расположен во Львовской области, городе Шептицкий, по ул. Строительной, 1. Общая площадь недвижимого имущества составляет 12 295,48 кв. м.

В состав актива входят:

  • 49 единиц недвижимого имущества;
  • 50 единиц транспортных средств 1973-2011 годов выпуска.

Стартовая цена пакета акций – 56,2 млн. грн.

По состоянию на 30 сентября 2025 года кредиторская задолженность общества составила 119,5 млн. грн.

  • задолженность по заработной плате - 7,35 млн грн;
  • задолженность перед бюджетом - 42,87 млн грн;
  • задолженность по страхованию и перед Пенсионным фондом Украины (в том числе по выплате льготных пенсий) - 30,64 млн грн;
  • другая кредиторская задолженность - 38,61 млн грн.

По информации ЧАО "Укрзахідуглебуд", все имущественные активы общества, кроме жилищного фонда (общежитий), находятся в налоговом залоге, а также под арестом органов принудительного исполнения решений Министерства юстиции Украины с целью дальнейшей реализации для погашения задолженности.

Напомним, 25 августа в системе "Prozorro.Продажи" с новой не состоялся аукцион по продаже государственного пакета акций размером 99,67% уставного капитала частного акционерного общества "Укрзападуглестрой". Причиной отмены торгов стало отсутствие участников.

Следует заметить, что    "Укрзападуглестрой"   неоднократно пытались продать на аукционах " Prozorro.Продажи" . Впервые пакет акций   ( 99,67%)   предприятия были выставлены   в октябре 2018 года. Тогда   его оценили в 5,6 млн грн, однако аукцион не состоялся по причине отсутствия   участников.

Позже ЧАО   "Укрзападуглестрой"   пытались продать несколько раз в 2018, 2019, 2020, 2021 годах и в июле этого года, но безрезультатно.   желающих купить   акции так и не нашлось .

Автор:
Татьяна Гойденко