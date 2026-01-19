- Категория
Фонд госимущества продает комбинат хлебопродуктов в Черновицкой области свыше 194 млн грн
5 февраля Фонд государственного имущества проведет приватизационный аукцион ЕМК ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" в Черновицкой области. Стартовая цена актива составляет 194,9 млн грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда госимущества.
О приватизационном аукционе
В состав комплекса входят:
- 129 объектов недвижимости;
- 24 единицы транспортных средств и спецтехники, выпущенной в 1983-2013 годах;
- 1204 единицы оборудования, мебели и другого инвентаря.
Площадь имущественного комплекса составляет 41 996,7 м2, а стартовая цена – 194,9 млн грн.
Регистрация на аукцион продлится до 4 февраля до 20:00. Принять участие можно на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины по ссылке.
Комплекс находится в пгт Неполоковцы по адресу ул. Магистральная, 43. По словам Фонда, приватизация такого актива открывает новые возможности для инвесторов и будет способствовать развитию промышленности региона.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" было зарегистрировано в 2003 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 21,15 млн. грн.
Основной вид деятельности: Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.
Другие виды деятельности:
- Оптовая торговля зерном, семенами, кормами для животных и необработанным табаком;
- Грузовые автомобильные перевозки;
- Складское хозяйство и логистическое хранение товаров.
Руководитель – Иваненко Александр Алексеевич.
Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ) удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.