Фонд госимущества продает комбинат хлебопродуктов в Черновицкой области свыше 194 млн грн

5 февраля Фонд государственного имущества проведет приватизационный аукцион ЕМК ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" в Черновицкой области. Стартовая цена актива составляет 194,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда госимущества.

О приватизационном аукционе

В состав комплекса входят:

129 объектов недвижимости;

24 единицы транспортных средств и спецтехники, выпущенной в 1983-2013 годах;

1204 единицы оборудования, мебели и другого инвентаря.

Площадь имущественного комплекса составляет 41 996,7 м2, а стартовая цена – 194,9 млн грн.

Регистрация на аукцион продлится до 4 февраля до 20:00. Принять участие можно на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины по ссылке.

Комплекс находится в пгт Неполоковцы по адресу ул. Магистральная, 43. По словам Фонда, приватизация такого актива открывает новые возможности для инвесторов и будет способствовать развитию промышленности региона.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" было зарегистрировано в 2003 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 21,15 млн. грн.

Основной вид деятельности: Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Другие виды деятельности:

Оптовая торговля зерном, семенами, кормами для животных и необработанным табаком;

Грузовые автомобильные перевозки;

Складское хозяйство и логистическое хранение товаров.

Руководитель – Иваненко Александр Алексеевич.

Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ) удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.