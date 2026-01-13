На аукцион выставлены активы восьми банков-банкротов на 478,8 млн грн: какое имущество уйдет с молотка

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов проводит масштабные торги. На аукционы выставлены активы восьми ликвидируемых банков с общей начальной ценой 478,8 млн грн. С молотка уйдут недвижимость, автомобили и права требования по кредитам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Аукцион – это возможность для бизнеса и частных лиц приобрести имущество, ранее принадлежавшее финансовым учреждениям. Весь ассортимент лотов разделен на три ключевые категории:

346,3 млн грн - права требования по кредитным договорам;

130,2 млн грн - реальные активы: жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки и автомобили;

2,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Какие банки выставили имущество на торги?

Самым большим лотом недели стал портфель АО "МР Банк", где права требования по кредитам оценили в 342,1 млн грн.

Для ищущих недвижимость или оборудование интересными будут предложения:

ПАО "Проминвестбанк" - объекты недвижимости и основные средства на сумму 97,8 млн грн;

АО "Коминвестбанк" - лоты на 31,9 млн грн, большая часть которых (30,2 млн грн) - это здания и земля;

ПАО "КСГ Банк" - недвижимость и кредитные права на 4,5 млн грн.

Также на аукционы выставлены активы меньшей стоимости, которые могут быть интересны бизнесу:

АО "Укрстройинфестбанк" - дебиторская задолженность на 1,0 млн грн;

АО "Банк Форвард" - автомобиль и другие средства со стартовой ценой 0,7 млн грн;

АО "Банк СИЧ" - права требования по кредитам на сумму 0,7 млн грн;

АО "Мегабанк" - основные средства по начальной цене 0,06 млн грн.

Все торги проходят прозрачно в системе "Prozorro.Продажи", что гарантирует равные условия для каждого участника. Средства, полученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ) удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.