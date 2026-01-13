Запланована подія 2

На аукціон виставлено активи восьми банків-банкрутів на 478,8 млн грн: яке майно піде з молотка

молоток, аукціон, чоловік
На аукціон виставлено активи 8 банків-банкрутів. / Freepik

Цього тижня Фонд гарантування вкладів проводить масштабні торги. На аукціони виставлено активи восьми банків, що ліквідуються, із загальною початковою ціною 478,8 млн грн. З молотка підуть нерухомість, авто та права вимоги за кредитами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Аукціон — це  можливість для бізнесу та приватних осіб придбати майно, яке раніше належало фінансовим установам. Весь асортимент лотів розділений на три ключові категорії:

  • 346,3 млн грн — права вимоги за кредитними договорами; 
  • 130,2 млн грн — реальні активи: житлова та комерційна нерухомість, земельні ділянки та автомобілі; 
  • 2,2 млн грн — дебіторська заборгованість перед банками.

Які банки виставили майно на торги?

Найбільшим лотом тижня став портфель АТ "МР Банк", де права вимоги за кредитами оцінили у 342,1 млн грн.

Для тих, хто шукає нерухомість або обладнання, цікавими будуть пропозиції:

  • ПАТ "Промінвестбанк" — об’єкти нерухомості та основні засоби на суму 97,8 млн грн; 
  • АТ "Комінвестбанк" — лоти на 31,9 млн грн, більша частина яких (30,2 млн грн) — це будівлі та земля; 
  • ПАТ "КСГ Банк" — нерухомість та кредитні права на 4,5 млн грн.

Також на аукціони виставлено активи меншої вартості, що можуть бути цікавими бізнесу:

  • АТ "Укрбудінфестбанк" — дебіторська заборгованість на 1,0 млн грн; 
  • АТ "Банк Форвард" — автомобіль та інші засоби зі стартовою ціною 0,7 млн грн; 
  • АТ "Банк СІЧ" — права вимоги за кредитами на суму 0,7 млн грн; 
  • АТ "Мегабанк" — основні засоби за початковою ціною 0,06 млн грн.

Усі торги відбуваються прозоро в системі "Prozorro.Продажі", що гарантує рівні умови для кожного учасника. Кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук