Фонд держмайна продає комбінат хлібопродуктів у Чернівецькій області за понад 194 млн грн

5 лютого Фонд державного майна проведе приватизаційний аукціон ЄМК ДП “Неполоковецький комбінат хлібопродуктів” у Чернівецькій області. Стартова ціна активу становить 194,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду держмайна.

Про приватизаційний аукціон

До складу комплексу входять:

129 об’єктів нерухомості;

24 одиниці транспортних засобів та спецтехніки, випущеної у 1983–2013 роках;

1 204 одиниці обладнання, меблів та іншого інвентарю.

Площа майнового комплексу становить 41 996,7 м², а стартова ціна – 194,9 млн грн.

Реєстрація на аукціон триває до 4 лютого до 20:00. Взяти участь можна на офіційному сайті Фонду державного майна України за посиланням.

Комплекс розташований у смт Неполоківці за адресою вул. Магістральна, 43. За словами Фонду, приватизація такого активу відкриває нові можливості для інвесторів та сприятиме розвитку промисловості регіону.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" було зареєстровано в 2003 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 21,15 млн грн.

Основний вид діяльності: Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Інші види діяльності:

Оптова торгівля зерном, насінням, кормами для тварин та необробленим тютюном;

Вантажні автомобільні перевезення;

Складське господарство та логістичне зберігання товарів.

Керівник - Іваненко Олександр Олексійович.

Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.