Фонд держмайна виставляє на приватизацію 99% акцій "Укрзахідвуглебуду"

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу державного пакета акцій АТ "Укрзахідвуглебуд", що становить 99,6667% статутного капіталу товариства. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Аукціон відбудеться 6 лютого, реєстрація учасників триватиме до 5 лютого.

Об’єкт приватизації розташований у Львівській області, місті Шептицький, на вул. Будівельній, 1. Загальна площа нерухомого майна становить 12 295,48 кв. м.

До складу активу входять:

  • 49 одиниць нерухомого майна;
  • 50 одиниць транспортних засобів 1973–2011 років випуску.

Стартова ціна пакета акцій – 56,2 млн грн.

Станом на 30 вересня 2025 року кредиторська заборгованість товариства становила 119,5 млн грн, зокрема:

  • заборгованість із заробітної плати — 7,35 млн грн;
  • заборгованість перед бюджетом — 42,87 млн грн;
  • заборгованість зі страхування та перед Пенсійним фондом України (у тому числі з виплати пільгових пенсій) — 30,64 млн грн;
  • інша кредиторська заборгованість — 38,61 млн грн.

За інформацією ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", усі майнові активи товариства, крім житлового фонду (гуртожитків), перебувають у податковій заставі, а також під арештом органів примусового виконання рішень Міністерства юстиції України з метою подальшої реалізації для погашення заборгованості.

Нагадаємо, 25 серпня в системі “Prozorro.Продажі” знову не відбувся аукціон з продажу державного пакету акцій розміром 99,67% статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Укрзахідвуглебуд". Причиною скасування торгів стала відсутність учасників.

Варто зауважити, що  "Укрзахідвуглебуд" неодноразово намагалися продати на аукціонах "Prozorro.Продажі". Вперше пакет акцій (99,67%) підприємства було виставлено у жовтні 2018 року. Тоді його оцінили у 5,6 млн грн, однак аукціон не відбувся по причині відсутності учасників.

Пізніше ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" намагалися продати декілька разів у 2018, 2019, 2020, 2021 роках та цього року у липні, але безрезультатно — бажаючих купити акції так і не знайшлося.

Автор:
Тетяна Гойденко