На купівлю єдиного в Україні підприємства, яке займається будівництвом шахт, знову не знайшлося бажаючих

будівля Укрзахідвуглебуд, автомобілі
Актив ПрАТ "Укрзахідвуглебуд". Фото: prozorro.sale

25 серпня в системі “Prozorro.Продажі” знову не відбувся аукціон з продажу державного пакету акцій розміром 99,67% статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Укрзахідвуглебуд", яке розташоване у Шептицькому на Львівщині. Причиною скасування торгів стала відсутність учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

На трираундовий англійський аукціон в рамках малої приватизації були виставлені акції підприємства в кількості 44 637 304 штук загальною номінальною вартістю 11 159 326 гривень. Оголошена стартова ціна лота становила понад 56,73 млн грн.

Яким майном володіє "Укрзахідвуглебуд"?

"Укрзахідвуглебуд" – єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт.

В активах компанії значиться обладнання, рухоме і нерухоме майно, зокрема будівля конструкторського бюро, будівлі гаражів, майстерні, компресорної, котельні, насосної та трансформаторної станцій, склади (паливно-мастильних та сипучих матеріалів), земельні ділянки, автобуси, крани, бульдозери, екскаватори тощо.

Акції виставляють на аукціон не вперше

Варто зауважити, що  "Укрзахідвуглебуд" неодноразово намагалися продати на аукціонах "Prozorro.Продажі". Вперше пакет акцій (99,67%) підприємства було виставлено у жовтні 2018 року. Тоді його оцінили у 5,6 млн грн, однак аукціон не відбувся по причині відсутності учасників.

Пізніше ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" намагалися продати декілька разів у 2018, 2019, 2020, 2021 роках та цього року у липні, але безрезультатно — бажаючих купити акції так і не знайшлося.

Автор:
Тетяна Ковальчук