На покупку единственного в Украине предприятия, которое занимается строительством шахт, снова не нашлось желающих

25 августа в системе "Prozorro.Продажи" снова не состоялся аукцион по продаже государственного пакета акций размером 99,67% уставного капитала частного акционерного общества "Укрзахидуглестрой", расположенного в Шептицком Львовской области. Причиной отмены торгов стало отсутствие участников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

На трехраундовый английский аукцион в рамках малой приватизации были выставлены акции предприятия в количестве 44 637 304 штук общей номинальной стоимостью 11 159 326 гривен . Объявленная стартовая цена лота составила более 56,73 млн. грн.

Обновлено 27 августа. Новые торги запланированы на 2 сентября. Стартовая стоимость – 28,4 млн грн.

Каким имуществом владеет "Укрзападуглестрой" ?

"Укрзахидуглестрой" – единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт.

В активах компании числится оборудование, движимое и недвижимое имущество, в частности здание конструкторского бюро, здания гаражей, мастерской, компрессорной, котельной, насосной и трансформаторной станций, склады (горюче-смазочных и сыпучих материалов), земельные участки, автобусы, краны, бульдозеры, экскаваторы и т.д.

Акции выставляют на аукцион не первый раз

Следует заметить, что "Укрзападуглестрой" неоднократно пытались продать на аукционах "Prozorro.Продажи". Впервые пакет акций ( 99,67%) предприятия был выставлен в октябре 2018 года. Тогда его оценили в 5,6 млн грн, однако аукцион не состоялся по причине отсутствия участников.

Позже ЧАО "Укрзахідуглебуд" пытались продать несколько раз в 2018, 2019, 2020, 2021 годах и в июле этого года, но безрезультатно — желающих купить акции так и не нашлось .