Приватизация "Винницабытхима": более 608 млн грн, которые уже поступили в бюджет, пойдут на восстановление Украины

Украина получила 608,1 млн грн от продажи 100% акций ЧАО "Винницабытхим". Победителем аукциона стала компания ООО "Афина-групп". Эта сумма, более чем вдвое превысившая стартовую цену, уже поступила в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будет направлена на восстановление страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества Украины.



Актив, ранее принадлежавший российскому олигарху, теперь возвращается в экономику Украины.

"Это двойная победа для государства: мы лишаемся влияния страны-агрессора и одновременно получаем более 600 миллионов гривен, которые уже поступили в бюджет и будут работать на восстановление страны", — подчеркнула исполняющая обязанности главы фонда Иванна Смачило.

Вана отметила, что этот успешный пример показывает, что приватизация даже во время войны является эффективным инструментом для привлечения инвестиций, сохранения рабочих мест и стимулирования экономического развития.

Имущество "Винницабытхима"

Имущество "Винницабытхима" расположено по адресу: Винницкая область, город Винница, ул. Академика Янгеля, 4. Основным видом деятельности является производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств.

Объект включает 25 единиц недвижимого имущества (здания, сооружения, нежилые помещения и т.п.) общей площадью 31364,2 квадратных метров, которые расположены на 4 земельных участках общей площадью 4,11 га.

Согласно условиям приватизации, покупатель обязан обеспечить сохранность основных видов деятельности, погашение просроченной кредиторской задолженности, не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Справочно

ЧАО "Винницабытхим" ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовским и было взыскано в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда по закону Украины "О санкциях".

Предприятие производило стиральные порошки под брендом "Ушастый нянь", "Лотос", "Макс", "Био-Н", а также технические моющие средства - "Ремокс", "Лабомид" и "Винвал".

Об "Афина-групп"

Afina Group (ООО "Афина-групп") принадлежит владельцам сетей Eva и Varus Киптику Валерию и Шостаку Руслану.

Основные сферы деятельности - дистрибуция FMCG ( Fast Moving Consumer Goods ), логистические услуги полного цикла, создание собственных брендов. Компания обслуживает национальные и локальные торговые сети благодаря собственной разветвленной филиальной сети и распределительных логистических центров. Территория покрытия – вся Украина.

