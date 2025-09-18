Приватизація "Вінницяпобутхіму": понад 608 млн грн, які вже надійшли до бюджету, підуть на відбудову України

Україна отримала 608,1 млн грн від продажу 100% акцій ПрАТ “Вінницяпобутхім”. Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Афіна-груп". Ця сума, що більш ніж удвічі перевищила стартову ціну, вже надійшла до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та буде спрямована на відновлення країни.

Актив, який раніше належав російському олігарху, тепер повертається в економіку України.

"Це подвійна перемога для держави: ми позбавляємось впливу країни-агресора та одночасно отримуємо понад 600 мільйонів гривень, які вже надійшли до бюджету і працюватимуть на відновлення країни", — наголосила виконувачка обов’язків голови фонду Іванна Смачило.

Вана зазначила, що цей успішний приклад показує, що приватизація навіть під час війни є ефективним інструментом для залучення інвестицій, збереження робочих місць та стимулювання економічного розвитку.

Майно "Вінницяпобутхіму"

Майно "Вінницяпобутхіму" розташоване за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. Основним видом діяльності є виробництво мила та мийних засобів, засобів чищення та полірування.

Об’єкт включає 25 одиниць нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) загальною площею 31364,2 метрів квадратних, які розташовані на 4 земельних ділянках загальною площею 4,11 га.

Згідно з умовами приватизації, покупець зобов’язаний забезпечити збереження основних видів діяльності, погашення простроченої кредиторської заборгованості, не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України "Про санкції".

Підприємство виробляло пральні порошки під брендом "Ушастий нянь", "Лотос", "Макс", "Біо-Н", а також технічні мийні засоби — "Ремокс", "Лабомід" та "Вінвал".

Про "Афіна-груп"

Afina Group (ТОВ "Афіна-груп") належить власникам мереж Eva та Varus Кіптику Валерію та Шостаку Руслану.

Основні сфери діяльності — дистрибуція FMCG (Fast Moving Consumer Goods), логістичні послуги повного циклу, створення власних брендів. Компанія обслуговує національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття — вся Україна.

