Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За тиждень приватизаційні аукціони принесли держбюджету майже 130 млн грн: який лот став найдорожчим

київський Науковий селекційно-генетичний центр рибництва
Найдорожчий лот минулого тижня — "Науковий селекційно-генетичний центр рибництва". / Фонд держмайна

Минулого тижня команда Фонду держмайна України (ФДМУ) провела 9 аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі", які залучили 100 учасників. Загальна сума переможних ставок сягнула 126,99 млн гривень, а середня ціна об’єктів під час торгів злітала у 28 разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Найдорожчі лоти

Найдорожчим лотом став "Науковий селекційно-генетичний центр рибництва", який розташований у Києві. За цей об’єкт змагався 41 учасник, що спричинило фантастичний стрибок ціни: зі стартових 202 772 гривень вона злетіла до фінальних 86,9 млн гривень.

Не менш запеклою була боротьба за дніпровське підприємство "Укркольорпром". Тут інвестори підняли ціну з символічних 42 698 гривень до солідних 20,1 млн гривень.

Які аукціони цього тижня?

Фонд не збавляє обертів і готує до продажу ще 18 лотів. Це чудовий шанс для малого та середнього бізнесу знайти майданчик для розвитку. Серед найцікавіших пропозицій:

  • 100% акцій СК АТ "Смоли" на Дніпропетровщині; 
  • зернопереробний комплекс у Київській області (незавершене будівництво); 
  • адмінприміщення площею 118 м² на Рівненщині; 
  • котлопункт площею майже 250 м² у Чернігівській області.

Окрім великих об’єктів, в "інвестменю" є ветлікарні, адміністративні будівлі та нежитлові приміщення. "Всі об’єкти розташовані в різних куточках України, тому є можливість обрати з найбільш вдалим розташуванням саме для вашого бізнесу", — зазначили в ФДМУ.

Нагадаємо, 22 січня Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу державного пакета акцій АТ "Укрзахідвуглебуд", що становить 99,67% статутного капіталу товариства. 

Автор:
Тетяна Ковальчук