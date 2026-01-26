За тиждень приватизаційні аукціони принесли держбюджету майже 130 млн грн: який лот став найдорожчим

Минулого тижня команда Фонду держмайна України (ФДМУ) провела 9 аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі", які залучили 100 учасників. Загальна сума переможних ставок сягнула 126,99 млн гривень, а середня ціна об’єктів під час торгів злітала у 28 разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Найдорожчі лоти

Найдорожчим лотом став "Науковий селекційно-генетичний центр рибництва", який розташований у Києві. За цей об’єкт змагався 41 учасник, що спричинило фантастичний стрибок ціни: зі стартових 202 772 гривень вона злетіла до фінальних 86,9 млн гривень.

Не менш запеклою була боротьба за дніпровське підприємство "Укркольорпром". Тут інвестори підняли ціну з символічних 42 698 гривень до солідних 20,1 млн гривень.

Які аукціони цього тижня?

Фонд не збавляє обертів і готує до продажу ще 18 лотів. Це чудовий шанс для малого та середнього бізнесу знайти майданчик для розвитку. Серед найцікавіших пропозицій:

100% акцій СК АТ "Смоли" на Дніпропетровщині;

зернопереробний комплекс у Київській області (незавершене будівництво);

адмінприміщення площею 118 м² на Рівненщині;

котлопункт площею майже 250 м² у Чернігівській області.

Окрім великих об’єктів, в "інвестменю" є ветлікарні, адміністративні будівлі та нежитлові приміщення. "Всі об’єкти розташовані в різних куточках України, тому є можливість обрати з найбільш вдалим розташуванням саме для вашого бізнесу", — зазначили в ФДМУ.

Нагадаємо, 22 січня Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу державного пакета акцій АТ "Укрзахідвуглебуд", що становить 99,67% статутного капіталу товариства.