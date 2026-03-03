Месторождение титановых руд в Кировоградской области меняет компанию-пользователя: что известно

ООО "ПКФ "Велта" Андрея Бродского отчуждает Бирзуловское месторождение титановых руд в Кировоградской области в пользу другой компании из группы "Велта" (Velta).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Отмечается, что новым владельцем спецразрешения после согласования Госгеонадрамы станет ООО "Велта Майнинг ". Эта компания, возглавляемая Виталием Малаховым, 25-26 февраля подала в Службу три заявления о получении спецразрешения на Бирзуловское месторождение.

ООО "Велта Майнинг" зарегистрировано в 2016 году, как ООО "Декарт Прибыль-Плюс". Первоначальным контролером компании был Алексей Царапкин. В марте-апреле 2025г. ООО "Декарт Прибыль-Плюс" приобрела компания ООО "Велта Холдинг", бенефициаром общества стал Андрей Бродский, и в июле его переименовали в "Велта Майнинг".

В комментарии изданию Андрей Бродский заявил, что отчуждение происходит по договору купли-продажи, но цены сделки не назвал.

Также основатель и СЭО группы "Велта" объяснил цель отчуждения спецразрешения на Бирзуловское месторождение.

"Как и в случае с отчуждением Врачского месторождения в 2023 году, все происходит согласно действующему законодательству – мы ни у кого ничего не украли. Невозможно было это оформлять на ПКФ "Велта" – по многим причинам", подчеркнул Бродский.

По словам г-на Бродского, кроме долга перед "Проминвестбанком", ПКФ "Велта" обременена и другими обязательствами, часть из которых уже была выполнена, урегулирование остальных ожидается.

Он также подтвердил намерения полностью закрыть долг перед ФГВФЛ после закрытия соглашения с European Lithium.

Напомним, 2 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц 2 марта 2026 года провел аукцион по продаже прав требования по кредитным договорам 2011 и 2013 годов между ликвидированным Проминвестбанком и ООО ПКФ "Велта" .

Кредитные обязательства "Велта" были сформированы в 2011 и 2013 годах и реструктуризированы в 2023 году без списания или прощения долга.

О Velta

Velta – это титановая компания, базирующаяся в США, деятельность которой расположена преимущественно в центральной Украине и включает отлаженные горнодобывающие и обогатительные мощности, в частности, Бурзуловский ГОК и Лекаровское месторождение.

Активы группы включают ресурсы ильменита и титановой руды, связанные с обогатительными мощностями, собственными технологиями и путями развития, направленные на поставку высококачественных титановых материалов на мировые рынки.

"Велта Холдинг" Андрея Бродского и партнеров (Виталий Малахов, Вадим Москаленко) контролирует в Украине два месторождения титановых руд: Бирзуловское (разрабатывает ООО "ПКФ "Велта", на базе месторождения действует горно-обогатительный комбинат) и Кировоград.

До полномасштабного вторжения компания "Велта" занимала 2% мирового рынка ильменита (руда для получения титана) и добывала около 33% титанового сырья в Украине. Сейчас компания продолжает экспортировать титановую руду и имеет большие планы расширения производства в Украине и строительства заводов в США.

В начале 2026 года стало известно о соглашении о выкупе американской компании Velta Holding (материнской для украинских активов группы Бродского и партнеров) австралийской компанией European Lithium Limited

В феврале украинская титановая компания Velta сообщила, что готовится к выходу на американская технологическая биржа NASDAQ.