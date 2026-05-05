В Украине более чем за 1 млрд грн продают крупное нефтегазовое месторождение: где находится

На аукцион выставили новую нефтегазовую площадь / Depositphotos

Госгеонадра объявили аукцион по продаже более 1 миллиарда гривен спецразрешения на пользование Лисовицкой нефтегазовой площадью, расположенной на границе Львовской и Ивано-Франковской областей.

Спецразрешение на крупное нефтегазовое месторождение

Лысовицкая нефтегазовая площадь расположена в Стрыйском районе Львовской области и Калушском районе Ивано-Франковской области. Площадь участка составляет 80,11 кв. км. На ней залегают залежи природного газа, нефти, газа, растворенного в нефти, а также конденсата.

Полезные ископаемые на Лисовицкой площади: природный газ, нефть, газ, растворенный в нефти, конденсат. Фото: Nadra.info

Торги намечены на 29 июля 2026 года. Стартовая цена лота составляет более 1,1 млрд грн, а гарантийный взнос для участия превышает 221 млн грн.

Спецразрешение предоставляется сроком на 20 лет и охватывает полный комплекс работ – от геологического изучения до промышленной добычи.

В то же время в пределах участка расположены объекты природно-заповедного фонда, в частности:

  • лесной заказник "Моршинская опушка",
  • ландшафтный заказник "Моршинский",
  • заповедное урочище "Вязина Болеховская".

Инициатором выставления спецразрешения на торги стала киевская компания ООО "Флексор Инвест", созданная в феврале 2025 года. У нее есть один владелец и руководитель – Богдан Кравченко.

Ранее сообщалось, что компания "Горизонты" Зиновия Козицкого и его партнера - чешско-швейцарского предпринимателя Карела Комарека получила разрешение на добычу нефти и газа на расположенном во Львовской области Южно-Залужанском месторождении.

Автор:
Светлана Манько