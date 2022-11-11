Пересаживаться на международные рейсы станет удобнее: "Укрзализныця" вернула заезд в Чоп для ряда поездов

"Укрзализныця" при составлении нового графика маршрутов обеспечила заезд ряда поездов и остановку на приграничной станции Чоп (Закарпатская область). Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Мы просчитали создание нового международного железнодорожного хаба в Чопе, чтобы дать пассажирам из разных городов Украины возможность комфортно добраться за границу по железной дороге", - поясняют в УЗ.

Теперь через Чоп, в дополнение к поездам №59/60 Киев — Чоп и №749 Киев — Вена, курсируют рейсы №4/3 Запорожье — Ужгород; №45/46 Ужгород - Харьков; №81/82 Киев - Ужгород; №749/750 Киев — Ужгород, а также новоназначенный №265/266 Ковель — Ужгород.

Отметим, что до вспыхнувшей в 2020 году пандемии Covid-19, когда движение через границы было закрыто, а востребованность остановки в приграничном Чопе на пути между Ужгородом и Мукачево значительно упала, поезда №45/46, №81/82 и №749 /750 туда заезжали.

Как указывают в УЗ, изменение маршрута следования указанных рейсов позволит жителям Харькова, Сум, Киева, Днепра, Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Ковеля удобно добираться до Чопа, где можно будет пересесть на поезд в Будапешт или на короткие рейсы до городов Захонь (Венгрия) и Чьерна-над-Тисоу (Словакия) с другой соответствующей стороны границы.

Также в "Укрзализныце" напоминают, что через месяц, с 11 декабря, начнут курсировать поезда Вена (Австрия) - Чоп и Кошице (Словакия) - Чоп.

"В сотрудничестве с чешскими перевозчиками планируется также назначение рейса Прага - Чоп, дата начала курсирования будет объявлена дополнительно", - добавляет также перевозчик.