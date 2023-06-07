Большинство проверенных укрытий в Киеве остаются недоступными

Специальная комиссия создана для проверки укрытий Киева уже проинспектировала 73% общего фонда укрытий столицы. Согласно заключению комиссии, треть оказалась непригодной, а значительное большинство укрытий закрыто.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Согласно сообщению, уже проверено 3,382 объекта, а это – 73% от общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство хранящихся остаются без свободного доступа для граждан.

Что касается технического состояния укрытий, то 35% проверенных не пригодны для эксплуатации. Камышин назвал результаты проверки нелестными.

"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным", - написал он.

Напомним, во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в ночь на 1 июня две женщины и девятилетняя девочка при воздушном тревоге не смогли попасть к укрытию в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

После этого правоохранители начали проводить рейды по всей стране по проверке укрытий.