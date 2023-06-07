Більшість перевірених укриттів у Києві лишаються недоступними

Спеціальна комісія створена для перевірки укриттів Києва вже проінспектувала 73% від загального фонду укриттів столиці. Згідно висновку комісії, третина виявилася непридатною, а значна більшість укріттів - зачинені.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Згідно повідомлення, вже перевірено 3,382 об’єкти, а це - 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість схових залишаються без вільного доступу для громадян.

Що стосується технічного стану укриттів, то 35% від перевірених не придатні для експлуатації. Камишін назвав результати перевірки невтішними.

"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним", - написав він.

Нагадаємо, під час чергової ракетної атаки з боку РФ у ніч на 1 червня двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Після цього правоохоронці почали проводити рейди по всій країні з перевірки укриттів.