АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Більшість перевірених укриттів у Києві лишаються недоступними

Більшість перевірених укриттів у Києві лишаються недоступними
Результати перевірки невтішні. Фото: Нацполіція

Спеціальна комісія створена для перевірки укриттів Києва вже проінспектувала 73% від загального фонду укриттів столиці. Згідно висновку комісії, третина виявилася непридатною, а значна більшість укріттів - зачинені.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Згідно повідомлення, вже перевірено 3,382 об’єкти, а це - 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість схових залишаються без вільного доступу для громадян.

Що стосується технічного стану укриттів, то 35% від перевірених не придатні для експлуатації. Камишін назвав результати перевірки невтішними.

"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним", - написав він.

Нагадаємо, під час чергової ракетної атаки з боку РФ у ніч на 1 червня двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите. 

Після цього правоохоронці почали проводити рейди по всій країні з перевірки укриттів.

Автор:
Тетяна Гойденко