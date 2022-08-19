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В Харькове установили первую остановку-укрытие (ФОТО, ВИДЕО)
19 августа в Харькове установлена первая остановка-укрытие, в которой могут укрыться на время обстрела 30 человек.
Об этом сообщает "Общественное".
Безопасные от российских обстрелов остановки построят из железобетона. Они будут расположены рядом с павильонами остановок. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу.
В укрытии 12 сидячих мест и экран с камерами видеонаблюдения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также на остановке будет около 100 кг песка для тушения возгораний.
"Понятно, что она от прямого ракетного удара не спасет, но от РСЗО спасет жизнь людей. В ней могут разместиться 30 человек. Эта остановка имеет модульное решение, и мы можем как уменьшать ее в размерах, так и увеличивать – в зависимости от района пассажиропотока, который будет на той или иной остановке", – сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова для того, чтобы подчеркнуть ценности самого города", - говорит художник Ярослав Ефремов, который разрисовывает укрытие.
Отметим, Харьков находится в 15 км от линии фронта и остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Российская армия ежедневно обстреливает город, потому что пытается удержать на этом направлении украинские силы.
Так, утром 19 августа армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Под ударами неприятеля оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы города.
18 августа кафиры попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Погибли два человека.
17 августа россияне нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. По состоянию на 15.00 18 августа известно о 12 погибших.