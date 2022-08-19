В Харькове установили первую остановку-укрытие (ФОТО, ВИДЕО)

19 августа в Харькове установлена первая остановка-укрытие, в которой могут укрыться на время обстрела 30 человек.

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Об этом сообщает "Общественное".

Безопасные от российских обстрелов остановки построят из железобетона. Они будут расположены рядом с павильонами остановок. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу.

В укрытии 12 сидячих мест и экран с камерами видеонаблюдения.

Также на остановке будет около 100 кг песка для тушения возгораний.

"Понятно, что она от прямого ракетного удара не спасет, но от РСЗО спасет жизнь людей. В ней могут разместиться 30 человек. Эта остановка имеет модульное решение, и мы можем как уменьшать ее в размерах, так и увеличивать – в зависимости от района пассажиропотока, который будет на той или иной остановке", – сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова для того, чтобы подчеркнуть ценности самого города", - говорит художник Ярослав Ефремов, который разрисовывает укрытие.

Отметим, Харьков находится в 15 км от линии фронта и остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Российская армия ежедневно обстреливает город, потому что пытается удержать на этом направлении украинские силы.

Так, утром 19 августа армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Под ударами неприятеля оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы города.

18 августа кафиры попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Погибли два человека.

17 августа россияне нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. По состоянию на 15.00 18 августа известно о 12 погибших.