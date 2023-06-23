Еще один директор департамента КГГА получил подозрение в растрате средств: что ему инкриминируют

Следователи Главного управления полиции в Киеве совместно с оперативниками столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачили на растрате 1 миллиона гривен бюджетных средств директора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевгорадминистрации Дмитрия Науменко.

Как сообщают городская полиция и прокуратура, установлено, что в конце 2021 года он совместно с генподрядчиком и подрядчиком подписали договор о выполнении строительных работ почти на 18 миллионов гривен.

Речь идет о тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных на улице Оросительной в Дарницком районе, а также детско-юношеской спортивной школы "Атлет".

В декабре 2021 года на основании подписанного акта приема-передачи выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 2,1 миллиона гривен на выполнение работ по восстановлению тротуаров и автодороги на улице после подключения водопровода.

"В дальнейшем, злоупотребляя своим служебным положением, зная, что работы фактически не выполнены, а строительные материалы не поставлены, сообщники составили соответствующий акт о проведении работ. Как результат, из выделенных средств они присвоили и растратили почти 1,2 миллиона гривен", - указали правоохранители объем невыполненных работ.

Фото: ГУНП в Киеве

В настоящее время директору департамента сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

В то же время городские власти заявляют, что по состоянию на сегодняшний день выполнены все необходимые инженерные работы по указанному проекту, что позволило обеспечить водоснабжением жильцов домов (общежитий), которые остались без жизненно необходимых услуг "вследствие халатности частного предприятия, которое должно было обеспечить водоснабжение".

"Однако работы по благоустройству и асфальтированию территории продолжаются, то есть они еще не завершены. Средства за эти работы исполнителям не были перечислены. Все организационно-правовые мероприятия, необходимые для проведения проекта, выполняются в рамках и в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В столичной мэрии говорят, что в отношении указанного объекта закупки есть в наличии и судебное решение о правомерности ее заключения и проведения, потому "тем более непонятны выводы следствия относительно некачественного выполнения работ, которые до сих пор не завершены".

"Более того, указанное подозрение не содержит фактического наличия причиненного ущерба, а экспертиза проведена без надлежащего исследования проектной документации, непосредственного осмотра объекта и так далее. Такие действия не только препятствуют нормальной работе столичных властей, но и возможности завершения строительных работ", - сказано в заявлении.

Впрочем, департамент Науменко сотрудничает со следствием и предоставляет доступ к имеющейся документации, а также, как указано, "рассчитывает на объективное, беспристрастное и всестороннее расследование".

Напомним, что лишь накануне подозрение по той же статье получил директор столичного департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, разоблаченный на нанесении бюджета ущербу на сумму 1,83 миллиона гривен при закупке электрогенераторов.

Перед этим тому же Ткачуку сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия из-за непригодности к эксплуатации и закрытости большого количества столичных укрытий. Это расследование было начато после скандальной гибели 1 июня трех человек, которые не смогли попасть в одно из укрытий в Деснянском районе во время ракетной атаки.