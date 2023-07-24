Руководство КП в Киеве поймали на коррупции: за "откаты" сохраняли за торговцами места в обход тендеров (ВИДЕО)

Столичное управление департамента стратегических расследований Нацполиции и Соломенское управление полиции Киева разоблачили на участии в коррупционной схеме руководителя коммунального предприятия, сообщают в ведомстве.

Отмечается, что должностные лица КП в сговоре с другими должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, за определенный денежный процент лоббировали интересы "дружественных" хозяйствующих субъектов относительно пролонгации без проведения обязательных электронных торгов заключенных ранее договоров на размещение объектов передвижной и сезонной мелкорозничной торговли и аттракционов.

Также они "задним числом" продлевали уже недействующие договоры на основании протокола заседания комиссии, которое фактически не проводилось.

Согласно выводам специалистов, ущерб от заключения дополнительных соглашений о пролонгации составили почти 600 тысяч гривен, а сумма, недополученная бюджетом в связи с непроведением электронных торгов по продаже локаций объектов торговли, составляет более 5,7 миллиона гривен.

Фото: Нацполиция

21 июля на основании полученных доказательств одному из участников схемы - исполняющему обязанности руководителя КП - сообщили о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В этот же день были проведены обыски в помещениях двух департаментов городской администрации. Как отмечают в полиции, сейчас проводятся "дальнейшие меры по сбору доказательной базы" с целью привлечения всех причастных к коррупционной схеме лиц к ответственности.