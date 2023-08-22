Пограничнику-дезертиру сообщили о подозрении: перешел на сторону рашистов, чтобы стрелять в украинцев

Служба безопасности и ГБР собрали доказательную базу на должностного лица Госпогранслужбы, который в начале полномасштабного вторжения РФ покинул подразделение и присоединился к оккупантам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник попал в плен украинских защитников во время боев в районе поселка Нескучное Донецкой области в июне этого года.

По данным следствия, фигурант занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области.

"В начале марта 2022 года он самовольно покинул место службы и скрылся в временно захваченном поселке Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники. Там он прошел "собеседование" с представителями российских спецслужб и командованием регулярных войск РФ и согласился на их "предложение" вступить в рядов оккупационного "МВД ДНР", - отмечают в СБУ.

В рядах захватчиков предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны на южном фронте.

Задокументировано, что он занимал огневые позиции вблизи вражеских укрепрайонов и блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение украинских войск на Мариупольском направлении.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

"В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Киевской области коллаборанта, пытавшегося вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу РФ.