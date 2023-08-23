В Тернопольской области задержали депутата, который за $ 6000 помогал не попасть на фронт

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона. За деньги он предлагал другим мобилизованным свое "содействие" в избежании плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задокументировано, что именно с таким "предложением" депутат обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую.

"За 6 тысяч долларов депутат обещал военному, что "решит вопрос" с его руководством об "отсрочке" служебной командировки на фронт", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, к незаконной деятельности чиновник привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника для передачи взятки.

Однако маскировка преступления не помогла его организатору – правоохранители задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им всей суммы неправомерной выгоды в Тернополе.

"На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Прежде всего, проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.

Ранее правоохранители задержали у Кропивницкого депутата городского совета по подозрению в организации преступной группы, которая путем физического насилия и угроз требовала денег у бизнеса.