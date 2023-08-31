Першого заступника міністра агрополітики Висоцького відпустили під заставу

Вищий антикорупційний суд 31 серпня обрав першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 мільйона гривень під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тисяч гривень, передає "Суспільне".

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Таким чином, суд лиш частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення: прокурор просив відправити чиновника під варту або встановити розмір застави в сумі 4,9 мільйона гривень, вказуючи серед ризиків можливе переховування Висоцького, вплив на свідків та знищення або спотворення доказів.

Сам підозрюваний заявив, що переховуватися не планує, а його захист, заявивши про безпідставність заявлених ризиків, попросив суд відпустити Висоцього під особисте зобов'язання або взяття на поруки нардепів.

У чому підозрюють Висоцького

24 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття зловживань на 62,5 мільйона гривень при закупівлі "Укрзалізницею" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

За версією бюро, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб ОВА коштом УЗ продукції за значно завищеними цінами в обраної підконтрольної компанії. Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану з керівником згаданого українського ТОВ.

На думку НАБУ, топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, будучи обізнаним про реальну вартість продуктів, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ.

За другою ж схемою, інша підконтрольна компанія купляла за ринковими цінами продукцію турецького виробника. При цьому в цьому випадку, за версією слідства, до схеми, окрім Висоцького, був також залучений колишній вже, але чинний на той момент, заступник міністра економіки Олександр Грибан.