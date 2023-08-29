Майже три десятки асоціацій аграріїв заступилися перед НАБУ за першого заступника міністра Висоцього

Щонайменше 28 асоціацій сільгоспвиробників України заступилися за першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у зловживанні владою.

Як повідомляє про суть звернення до НАБУ асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", аграрії вважають неприпустимим появу "недоведених звинувачень в часи, коли український агросектор особливо потребує підтримки світових лідерів" в продовженні експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції.

"Високо оцінюючи діяльність правоохоронних органів по боротьбі з корупцією, аграрна громадськість висловлює впевненість, що в даному випадку може бути допущена прикра помилка. Агроспільнота вважає висунуті Тарасу Висоцькому обвинувачення завчасними, а його рішення такими, що були прийняті в інтересах держави та суспільства", - йдеться у заяві.

На думку аграріїв, саме завдяки професійним діям Висоцького по управлінню та координації діяльності галузі вдалося уникнути перебоїв з постачання продовольства та забезпечити продовольчу безпеку регіонів, які потребували негайної допомоги продуктами харчування в умовах повномасштабного вторгнення.

Враховуючи вищезазначене, громадські об’єднання АПК закликали керівництво правоохоронних органів, в першу чергу НАБУ, врахувати їхню думку та об’єктивно розглянути всі матеріали справи, обставини, факти і "зробити правильні висновки стосовно одного з найпорядніших і найпрофесійніших урядовців".

Хто підписав звернення на захист Висоцького

Окрім УКАБ, серед підписантів звернення вказані "Всеукраїнський аграрний форум", об'єднання "Укрхарчопром", спілка "Борошномели України", "Аграрний союз України", "Всеукраїнська аграрна рада", асоціація "Союз птахівників України", "Українська аграрна конфедерація", Всеукраїнська асоціація пекарів, об’єднання "Укрхлібпром".

Також до нього доєдналися Ліга виробників харчових продуктів, Асоціація виробників молока, Спілка молочних підприємств України, асоціації "Укрмолпром", "Укрконсервмолоко", "Укроліяпром", "Укрцукор", асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені продукти".

Крім цього, підписантами значаться Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром", асоціації "Свинарі України", "Мʼясної галузі", Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та м’ясопродукції, Насіннєва асоціація України, "Українське насіннєве товариство".

Заступилися за першого заступника міністра й Співтовариство виробників і споживачів бобових України, Українська горіхова асоціація, асоціація "Ягідництво України" та асоціація "Українських імпортерів риби і морепродуктів".

У чому підозрюють Висоцького

24 серпня НАБУ повідомило про викриття зловживань на 62,5 мільйона гривень при закупівлі "Укрзалізницею" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

За версією бюро, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом УЗ продукції за значно завищеними цінами в обраної підконтрольної компанії.

Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником згаданого українського ТОВ.

Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно в 2,5 рази (з 30 до 75 гривень). На думку НАБУ, топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ.

При цьому антикорупціонери наголошують, що він був обізнаний про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки регулярно отримував дані Державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку, а також усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, проте нібито свідомо ігнорував цей факт. Внаслідок цього УЗ переплатила посереднику 28,8 мільйона гривень.

За другою ж схемою, інша підконтрольна компанія купляла за ринковими цінами продукцію турецького виробника, а кожен кілограм придбаного здорожчав з 30 до 55 гривень. Через це УЗ переплатила ще 33,7 мільйона гривень.

При цьому, за версіює слідства, для забезпечення закупівлі продукції у другого ТОВ до схеми, окрім Висоцького, був також залучений колишній вже, але чинний на той момент, заступник міністра економіки Олександр Грибан. Зокрема, він, як кажуть в НАБУ, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками.