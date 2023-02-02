НАБУ "пригадало" зниклому ексзаступнику міністра часів Януковича крадіжку в 2012 році 80% коштів на розробку ПЗ

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича та двом іноземним громадянам про підозру у заволодінні 32,048 мільйона гривень.

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Як ідеться у повідомленні бюро, мова йде про закупівлю Мінприроди послуг із дистанційного зондування Землі. Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що у 2011 році міністерство оголосило переможцем у тендері на розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища заздалегідь визначену австрійську компанію.

Відомство уклало з нею договір на суму 41,15 мільйона гривень. Однак виявилося, що переможець не був здатний і взагалі не планував надавати ці послуги. Натомість за допомогою радників тодішнього міністра було залучено низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру.

За це вони одержали лише близько 20% від суми тендеру. Решту отриманих від міністерства коштів (зазначені 32 мільйона) упродовж 2012 року учасники схеми вивели, перевівши на рахунки інших компаній-нерезидентів на підставі фіктивних документів про нібито розроблене програмне забезпечення.

Натомість це ПО насправді не розроблялося та не постачалося, а його функціонал виконувався частиною програмного забезпечення, яке було поставлене реальним виконавцями проєкту.

Оскільки місцеперебування експосадовця не встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Іноземцям підозри було направлено до країн їх реєстрації в межах міжнародної правової допомоги. Як зазначають в НАБУ, слідство вживає необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності й інших учасників корупційної схеми.

Нагадаємо також, що восени 2022 року НАБУ завершило розслідування проти колишнього керівника державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції Леоніда Богданова, його заступника та двох керівників приватних компаній, яких також викрили у розкраданні коштів на схемі з розроблення програмного забезпечення.