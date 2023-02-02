НАБУ "припомнило" исчезнувшему экс-замминистра времен Януковича кражу в 2012 году 80% денег на разработку ПО

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему заместителю министра экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича и двум иностранным гражданам о подозрении в завладении 32,048 миллиона гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении бюро, речь идет о закупке Минприроды услуг по дистанционному зондированию Земли. Действия подозреваемых квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в 2011 году министерство объявило победителем в тендере на разработку и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды заранее определенную австрийскую компанию.

Ведомство заключило с ней договор на сумму 41,15 миллиона гривен. Однако оказалось, что победитель не был способен и вообще не планировал предоставлять эти услуги. С помощью советников тогдашнего министра был привлечен ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера.

За это они получили всего около 20% от суммы тендера. Остальные полученные от министерства средства (указанные 32 миллиона) в течение 2012 года участники схемы вывели, переведя на счета других компаний-нерезидентов на основании фиктивных документов о якобы разработанном программном обеспечении.

При этом данное ПО в действительности не разрабатывалось и не поставлялось, а его функционал выполнялся частью программного обеспечения, которое было поставлено реальными исполнителями проекта.

Поскольку местонахождение экс-чиновника не установлено, о подозрении ему сообщили заочно. Иностранцам подозрения были направлены в страны их регистрации в рамках международной правовой помощи. Как отмечают в НАБУ, следствие принимает необходимые меры для привлечения к уголовной ответственности и других участников коррупционной схемы.

Напомним также, что осенью 2022 года НАБУ завершило расследование против бывшего руководителя государственного предприятия "Информационный центр" Министерства юстиции Леонида Богданова, его заместителя и двух руководителей частных компаний, также разоблаченных в хищении средств на схеме по разработке программного обеспечения.