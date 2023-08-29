Почти три десятка ассоциаций аграриев вступились перед НАБУ за первого замминистра Высокого

По меньшей мере 28 ассоциаций сельхозпроизводителей Украины вступились за первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в злоупотреблении властью.

Как сообщает о сути обращения в НАБУ ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", аграрии считают недопустимым появление "недоказанных обвинений во времена, когда украинский агросектор особо нуждается в поддержке мировых лидеров" в продолжении экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции.

"Высоко оценивая деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, аграрная общественность выражает уверенность, что в данном случае может быть допущена досадная ошибка. Агросообщество считает предъявленные Тарасу Высоцкому обвинения преждевременными, а его решения принятыми в интересах государства и общества", - говорится в заявлении.

По мнению аграриев, именно благодаря профессиональным действиям Высоцкого по управлению и координации деятельности отрасли удалось избежать перебоев по поставке продовольствия и обеспечить продовольственную безопасность регионов, нуждающихся в немедленной помощи продуктами питания в условиях полномасштабного вторжения.

Учитывая вышесказанное, общественные объединения АПК призвали руководство правоохранительных органов, в первую очередь НАБУ, учесть их мнение и объективно рассмотреть все материалы дела, обстоятельства, факты и "сделать правильные выводы в отношении одного из самых порядочных и профессиональных чиновников".

Кто подписал обращение в защиту Высоцкого

Кроме УКАБ, среди подписантов обращения указаны "Всеукраинский аграрный форум", объединение "Укрпищепром", союз "Мукомелы Украины", "Аграрный союз Украины", "Всеукраинский аграрный совет", ассоциация "Союз птицеводов Украины", "Украинская аграрная конфедерация", Всеукраинская ассоциация пекарей и объединение "Укрхлебпром".

Также к нему присоединились Лига производителей пищевых продуктов, Ассоциация производителей молока, Союз молочных предприятий Украины, ассоциации "Укрмолпром", "Укрконсервмолоко", "Укрмаслопром", "Укрсахар", ассоциация украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты".

Кроме того, подписантами значатся Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром", ассоциации "Свиноводы Украины", "Мясной отрасли", Всеукраинская ассоциация импортеров мяса и мясопродукции, Семенная ассоциация Украины, "Украинское семенное общество".

Заступились за первого замминистра и Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины, Украинская ореховая ассоциация, ассоциация "Ягодоводство Украины" и ассоциация "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов".

В чем подозревают Высоцкого

24 августа НАБУ сообщило о разоблачении злоупотреблений на 62,5 миллиона гривен при закупке "Укрзализныцей" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

По версии бюро, Высоцкий реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций за счет УЗ продукции по значительно завышенным ценам у выбранной подконтрольной компании.

Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу, имеющую родственную связь с руководителем упомянутого украинского ООО.

Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно в 2,5 раза (с 30 до 75 гривен). По мнению НАБУ, топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО.

При этом антикоррупционеры отмечают, что он был осведомлен о реальной стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку регулярно получал данные Государственной службы статистики о фактических ценах на рынке, а также осознавал возможность закупки продукции у украинских производителей, однако якобы сознательно игнорировал этот факт. В результате УЗ переплатила посреднику 28,8 миллиона гривен.

По второй же схеме другая подконтрольная компания покупала по рыночным ценам продукцию турецкого производителя, а каждый килограмм приобретенного подорожал с 30 до 55 гривен. В результате УЗ переплатила еще 33,7 миллиона гривен.

При этом, по версии следствия, для обеспечения закупки продукции у второго ООО к схеме, кроме Высоцкого, был также привлечен и бывший уже, но действующий на тот момент заместитель министра экономики Александр Грибан. В частности, он, как говорят в НАБУ, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.