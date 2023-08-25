В МинАПК прокомментировали подозрение НАБУ и САП заместителю министра агрополитики Высоцкому

Министерство аграрной политики и продовольствия отрицает обвинения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому в злоупотреблениях при закупке гуманитарной помощи в марте-апреле 2022 года.

Об этом говорится в официальном заявлении Минагрополитики.

Там напоминают, что 24 августа 2023 Высоцкому Тарасу Николаевичу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.

"Суть подозрения сводится к тому, что Высоцкий осуществил согласование в период марта-апреля 2022 года для областных военных администраций Счетов на оплату согласно постановлениям КМ Украины №185 и 328 по закупке у 2 субъектов хозяйствования ООО «Олимп» и ООО «ВинсайдЛайт» макаронных изделий из твердых сортов пшеницы импортного производства. При этом следствие считает, что стоимость макаронных изделий завышена и вследствие такого завышения нанесен ущерб на сумму 63 млн.грн", - отмечают в МинАПК.

Обосновывая подозрение, следствие отмечает, что стоимость макаронных изделий по состоянию на март-май 2022 года варьировалась от 33,65 грн. до 36,89 грн .

"Вместе с тем следствие не учитывает, что Государственная служба статистики Украины за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за 500 гр, а осуществлялась закупка 1 кг, а потому цена составляла более 72 грн. за кг, что исключает ущерб. Очевидно, что указанная важная арифметическая ошибка должна быть следствием учтена и исправлена", - подчеркивают в МинАПК.

В ведомстве считают необходимым отметить, что, по мнению Минагрополитики, следствием должно быть учтено и дана оценка очевидным и задокументированным следующим фактам:

соответствующие условия работы Минагрополитики во время военного положения (эвакуация, распыленность работников, отсутствие обычных каналов связи и коммуникаций, сверхнормированное количество задач и сверх ограниченность времени на их выполнение);

постановления КМ Украины №185 и №328 (по закупке продовольственных товаров через АО «Укрзализныця») не разрабатывались Минагрополитики, соответственно в содержании не определялось полномочия Министерства «под себя», которые позволяли бы совершать злоупотребления;

определение публичного Договора на поставку продовольственных товаров и его существенные условия (в частности, срок и условия оплаты поставок) не определялись первым заместителем министра АПК Высоцким.

В Минагрополитики отмечают, что ведомство не является стороной Договора, а соответственно не является распорядителем средств на закупку товаров, следовательно, инкриминируемое согласование счетов на оплату фактически было технической процедурой.

Кроме того, все предприятия на закупку подавались документально на включение соответствующими ОВА (которые на своих территориях владели информацией о добродетели и реальных возможностях этих предприятий).

Также отмечается, что МинАПК и лично Высоцкий участия в отборе предприятий не принимали. Реальная возможность рассмотрения таких документов от ОВА сводилась к – отсутствию банкротства, компрометирующей информации в публичном доступе, связям с РФ, РБ и отсутствию в санкционных списках.

"Очевидно нужно вспомнить ситуацию, в которой все мы находились в марте 2022 года, и насколько важны были скорость принятия решений, оперативность доставки продуктов питания. Ситуация менялась каждый день, угроза оккупации врагом была самой реальной за всю историю существования государства. И вопрос, в том числе, с обеспечением продуктами питания должны решаться изо дня в день, а не через неделю, а тем более через 45 дней", - подчеркивают в МинАПК.

Там обращают внимание, что после получения информации по уголовному производству, МинАПК проведено внутреннее служебное расследование в котором детально проверено и установлено полное безусловное исполнение служебных обязанностей, отсутствие коррупционных противоправных действий, отсутствие предоставления кем-либо и кому-либо противоправных указаний, незаконных приказов.