В МінАПК прокоментували підозру НАБУ та САП заступнику міністра агрополітики Висоцькому

Міністерство аграрної політики та продовольства заперечує обвинувачення, висунуті Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому у зловживаннях під час закупівлі гуманітарної допомоги в березні-квітні 2022 року.

Про це йдеться в офіційній заяві Мінагрополітики.

Там нагадують, що 24 серпня 2023 року Висоцькому Тарасу Миколайовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

"Суть підозри зводиться до того, що Висоцький здійснив погодження у період березня-квітня 2022 року для обласних військових адміністрацій Рахунків на оплату згідно постанов КМ України №185 та 328 щодо закупівлі у 2 суб’єктів господарювання ТОВ «Олімп» та ТОВ «ВінсайдЛайт» макаронних виробів із твердих сортів пшениці імпортного виробництва. При цьому, слідство вважає, що вартість макаронних виробів завищена і внаслідок такого завищення завдано збитків на суму 63 млн.грн", - наголошують в МінАПК.

Обґрунтовуючи підозру, слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн. до 36,89 грн .

"Разом з тим, слідство не враховує, що Державна служба статистики України за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 гр, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн. за кг, що виключає збитки. Очевидно, що зазначена важлива арифметична помилка має бути слідством врахована та виправлена", - підкреслюють в МінАПК.

У відомстві вважають за необхідне зазначити, що, на думку Мінагрополітики слідством має бути враховано та надано оцінку очевидним і задокументованим наступним фактам:

відповідні умови роботи Мінагрополітики під час воєнного стану (евакуація, розпорошеність працівників, відсутність звичайних каналів зв’язку та комунікацій, наднормована кількість завдань і надобмеженість часу на їх виконання);

постанови КМ України №185 та №328 (щодо закупівлі продовольчих товарів через АТ «Укрзалізниця») не розроблялись Мінагрополітики, відповідно у змісті не визначалось повноваження Міністерства «під себе», які б давали змогу вчиняти зловживання;

визначення публічного Договору на постачання продовольчих товарів та його істотні умови (зокрема, строк та умови оплати поставок) не визначались першим заступником міністра АПК Висоцьким.

У Мінагрополітики наголошують, що відомство не є стороною Договору, а відповідно не є розпорядником коштів на закупівлю товарів, відтак погодження рахунків на оплату, яке інкримінується, фактично було технічною процедурою.

Крім того, всі підприємства на закупівлю подавались документально на включення відповідними ОВА (які на своїх територія володіли інформацією щодо доброчесності і реальних можливостей цих підприємств).

Також зазначається, що МінАПК та особисто Висоцькийучасті у відборі підприємств не брали. Реальна можливість розгляду таких документів від ОВА зводилась до – відсутності банкрутства, компрометуючої інформації у публічному доступі, зв’язків з РФ, РБ і відсутність у санкційних списках.

"Очевидно потрібно пригадати ситуацію, в якій всі ми знаходилися в березні 2022 року, і наскільки важливими були швидкість прийняття рішень, оперативність доставки продуктів харчування. Ситуація змінювалася кожен день, загроза окупації ворогом була найреальнішою за всю історію існування держави. І питання, в тому числі, з забезпеченням продуктами харчуванням мали вирішуватися день в день, а не через тиждень, а тим більше через 45 днів", - підкреслюють в МінАПК.

Там звертають увагу, що після отримання інформації щодо кримінального провадження, МінАПК проведено внутрішнє службове розслідування в якому детально перевірено і встановлено повне безумовне виконання службових обов’язків, відсутність корупційних протиправних дій, відсутність надання будь-ким та будь-кому протиправних вказівок, незаконних наказів.