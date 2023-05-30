НАБУ пришло с обысками в кабинет главы "Укрзализныци"

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко. Об этом 30 мая сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источник в НАБУ.

Собеседник издания рассказал, что речь идет о злоупотреблениях, обнаруженных в закупках железной дороги. В деле также фигурирует автомобиль, который получил один из чиновников "Укрзализныци" за определенные услуги.

Обновлено в 16:57. Евгений Лященко подтвердил проведение обысков, отметив, что правоохранителям предоставили доступ к домашним и рабочим помещениям работников компании, которые предусмотрены определением суда в рамках расследования. Дело касается деятельности филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

"Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ о возможных злоупотреблениях в закупках", – высказался он.

Напомним, 23 мая НАБУ сообщило, что правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды должностным лицом "Укрзализныци". Чиновник способствовал в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги. В апреле – мае он получил за свои услуги новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн. По этому делу задержаны три человека.

На следующий день "Зеркало недели" писало, что с 22 мая НАБУ проводит следственные действия у директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" Эдуарда Крицына. Он контролирует службу внутренней безопасности компании – это направление, которое относится ко всем тендерам акционерного общества.

Отметим, что Евгений Лященко стал главой правления АО "Укрзализныця" в марте 2023 года. Членом правления компании он был с 2021 года.