НАБУ прийшло з обшуками в кабінет очільника "Укрзалізниці", – ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка. Про це 30 травня повідомило "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело в НАБУ.

Співрозмовник видання розповів, що йдеться про зловживання, виявлені в закупівлях залізниці. У справі також фігурує автомобіль, який отримав один з посадовців "Укрзалізниці" за певні послуги.

Нагадаємо, 23 травня НАБУ повідомило, що правоохоронці викрили схему отримання неправомірної вигоди посадовцем "Укрзалізниці". Чиновник сприяв в укладенні договорів із "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. У квітні – травні він отримав за свої "послуги" новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. У цій справі затримали трьох осіб.

Наступного дня "Дзеркало тижня" писало, що з 22 травня НАБУ проводить слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина. Він контролює службу внутрішньої безпеки компанії – це напрямок, який має стосунок до всіх тендерів акціонерного товариства.

Зауважимо, що Євген Лященко став головою правління АТ "Укрзалізниця" в березні 2023 року. Членом правління компанії він був із 2021 року.