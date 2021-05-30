Работа мечты: Индонезия отправит до 8000 госслужащих удаленно работать на Бали

В Индонезии власти разрабатывают программу, в рамках которой планируют отправить часть государственных служащих на удаленную работу на индонезийский остров Бали.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что программа находится на финальной стадии готовности.

Как отмечается, на остров планируют отправить сотрудников министерства по морским делам и инвестициям, а также семи подведомственных ему органов. Всего на Бали поедут до 8000 госслужащих, пишет Nikkei Asia.

Указано, что с помощью этой программы власти Индонезии хотят создать спрос на отели и рестораны на Бали и ускорить восстановление экономики острова, которая сильно пострадала в период пандемии.

Также власти надеются, что вслед за государственными служащими работать на остров приедут представители других секторов экономики, заявил Сандиага Уно.

Сообщается, что Бали — наиболее серьезно пострадавший от пандемии коронавируса регион Индонезии. В 2020 году его экономика, которая построена на туризме, упала на 9,2%. Для сравнения, экономика всей страны снизилась лишь на 2%.

Известно, что с января по апрель 2021 года на Бали приехали всего 350 иностранных туристов. В аналогичный период прошлого года их было 1,2 млн.

При этом темпы вакцинации на Бали являются самыми высокими среди всех регионов Индонезии. К июлю 2021 года власти планируют привить 2,8 млн жителей острова старше 18 лет. Это — более 60% населения Бали.

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