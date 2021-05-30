Экономика 30 минут назад

Работа мечты: Индонезия отправит до 8000 госслужащих удаленно работать на Бали

С помощью этой программы власти Индонезии хотят создать спрос на отели и рестораны на Бали и ускорить восстановление экономики острова после пандемии

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Индонезии власти разрабатывают программу, в рамках которой планируют отправить часть государственных служащих на удаленную работу на индонезийский остров Бали.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что программа находится на финальной стадии готовности.

Как отмечается, на остров планируют отправить сотрудников министерства по морским делам и инвестициям, а также семи подведомственных ему органов. Всего на Бали поедут до 8000 госслужащих, пишет Nikkei Asia.

Указано, что с помощью этой программы власти Индонезии хотят создать спрос на отели и рестораны на Бали и ускорить восстановление экономики острова, которая сильно пострадала в период пандемии.

Также власти надеются, что вслед за государственными служащими работать на остров приедут представители других секторов экономики, заявил Сандиага Уно.

Читайте также:
Где отдохнуть этим летом: условия въезда и цены пяти самых популярных стран у украинцев

Сообщается, что Бали — наиболее серьезно пострадавший от пандемии коронавируса регион Индонезии. В 2020 году его экономика, которая построена на туризме, упала на 9,2%. Для сравнения, экономика всей страны снизилась лишь на 2%.

Известно, что с января по апрель 2021 года на Бали приехали всего 350 иностранных туристов. В аналогичный период прошлого года их было 1,2 млн.

При этом темпы вакцинации на Бали являются самыми высокими среди всех регионов Индонезии. К июлю 2021 года власти планируют привить 2,8 млн жителей острова старше 18 лет. Это — более 60% населения Бали.

Ранее стало известно, что граждан Украины освободят от обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 по прибытии из некоторых стран. В частности, уже начата подготовка отмены требования предъявлять результаты тестирования по возвращении из 12 стран.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Концерты в помещениях при пандемии могут быть безопасными — исследование
Концерты в помещениях при пандемии могут быть безопасными — исследование
Зеленский хочет обязать представителей власти декларировать операции с валютой
Зеленский хочет обязать представителей власти декларировать операции с валютой
Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня: они были закрыты более года
Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня: они были закрыты более года
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. В Европе запасы газа упали до рекордного уровня

  2. Концерты в помещениях при пандемии могут быть безопасными — исследование

  3. 10 простых способов медитировать где угодно и когда угодно

  4. McDonald's в США раздает стажерам айфоны из-за острого дефицита персонала (ФОТО)

  5. В проливе Босфор останавливали движение из-за аварии на нефтяном танкере (ФОТО)

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...