В Украине хотят наказывать штрафами и лишением степеней за продажу дипломных и диссертаций

Не только плагиат и списывание, но и продажу научных работ в Украине хотят признать нарушением академической добросовестности — соответствующий законопроект на этой неделе зарегистрировали в Верховной Раде.

Как поясняет одна из авторов документа нардеп из фракции "Голос" Инна Совсун, это позволит установить академическую ответственность за передачу диссертаций и курсовых другим — например, лишать продавцов ученой степени, звания или же запрещать им занимать определенные должности.

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Кроме того, в случае принятия не только названного, но и похожего другого проекта, в будущем за продажу научных работ смогут и штрафовать: за первое нарушение придется заплатить от 850 до 5100 грн, а за повторное в течение года — от 8500 до 17 тысяч грн.

"Это должно уменьшить задор "фабрик" дипломов и курсовых на заказ. Не все организаторы этих контор являются педагогами или учеными, поэтому здесь не поможет введение академической ответственности, нужна административная", — отметила Совсун, добавив, что перечисленные законопроекты хотя полностью не решат проблему, но сократят ее масштабы.

А они, по ее словам, внушительные: из 120 тысяч человек с научной степенью в Украине от 15 до 40 тысяч получили ее неправомерно. В зависимости от области знаний, плагиат содержат от 5% до 80% диссертационных работ.

"В итоге на все это "счастье" мы тратим бюджетные средства. Недобросовестные псевдокандидаты и псевдодоктора наук получают от 300 до 500 млн грн доплат ежегодно. Такие же липовые звания вместе с соответствующими доплатами получают отдельные доценты и профессора, и из бюджета набегает счет на 1 млрд грн каждый год", — говорит депутат.

Она отмечает, что сумма получается еще больше, если добавить к цифре тарифные оклады на должностях, которые плагиаторы не имели бы права занять без защищенных диссертаций. "А еще есть магистры и бакалавры, которые также купили дипломные и курсовые работы. Потом эти люди с размытыми нравственными принципами и купленными дипломами становятся врачами, архитекторами, прокурорами, нардепами и министрами", — добавляет автор проекта.

То, что большинство украинских студентов благосклонно относятся к покупке рефератов и курсовых, подтверждают исследования. Так, согласно данным опроса в вузах, проведенного в 2015 году фондом "Демократические инициативы", более двух третей студенческого сообщества считает, что загрузка из интернета или покупка дипломных работ — это нормально. При этом 45% опрошенных объяснили такое нарушение академической добродетели тем, что приобрести или загрузить текст очень легко.

В связи с этим авторы законопроекта хотят "усложнить" продажу научных работ. Предложенный ними документ вводит в законодательное поле понятие "академический текст", а в перечень нарушений академической порядочности добавляет передачу (или посредничество) автором текста или его части кому-то другому для дальнейшего использования уже под своим авторством.

Однако эффект акт будет иметь только при принятии законопроекта, предложенного нардепами ранее — чуть меньше года в Раде лежит проект, устанавливающий административную ответственность за написание академического текста на заказ или присвоение его авторства. При этом предполагается, что протоколы по этому нарушению сможет составлять не только полиция, но и Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Сейчас оба проекта находятся на рассмотрении профильных комитетов.

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Напомним, ранее резонанс в обществе вызвали сразу две истории — о неудачной защите диссертации журналистки Олеси Яремчук, которая отказалась давать взятки и поэтому не была допущена к защите работы, и успешной защите кандидатской народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

Журналисты нашли в его работе куски научных статей, переведенные с английского с помощью Google, лишенные смысла отрывки и поддельные справки. Стиль написания кандидатской нардепа очень похож на стиль его научного оппонента, что заставляет подозревать покупку работы для защиты у нее. В то же время 13 членов комиссии все равно поддержали присвоение депутату звания кандидата наук.

В свете этих событий активвисты запустили OsvitaLeaks — специальную платформу, призванную собрать как можно больше реальных историй о взятках и недобросовестности отдельных представителей академической сферы, а позднее использовать собранные материалы для их наказания.

Источник фото: Depositphotos