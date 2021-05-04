"Мы ничего не забудем": как в Украине собирают базу доказательств коррупции в сфере науки

Академические скандалы в Украине не затухают. Сразу две истории — о неудачной защите диссертации и нахально-успешной — вызвали широкий резонанс в обществе. Все началось с истории журналистки Олеси Яремчук, которая отказалась давать взятки и поэтому не была допущена к защите работы. Не успели украинцы до остатка спустить пар, возмущаясь в соцсетях, как их ждал новый сюрприз: кандидатскую без проблем защитил одиозный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

В свете этих событий очень вовремя запустили OsvitaLeaks — специальную платформу, призванную собрать как можно больше реальных историй о взятках и недобросовестности отдельных представителей академической сферы, а позднее использовать собранные материалы для их наказания. Delo.ua пообщались с ее основателями, узнали подробности проекта, а заодно выяснили у юристов, насколько осуществимы его цели.

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Каких политиков уличили в академической недобросовестности

Судя по всему, конкретных примеров непорядка в академических кругах у основателей OsvitaLeaks будет предостаточно, ведь научные советы раздавали сомнительные степени не только Киве. У того в работе журналисты нашли куски научных статей, переведенные с английского с помощью Google, лишенные смысла отрывки и поддельные справки. Для защиты кандидатской нужны выступления на конференциях, но, похоже, в парочке указанных нардеп никогда не участвовал. Однако 13 членов комиссии все равно поддержали присвоение депутату звания кандидата наук.

Под вопросом и степень доктора самого министра образования Сергея Шкарлета: в статье для докторской диссертации активисты нашли плагиат. При этом совпадения с работами других ученых составили 87%. Позднее это подтвердили в Нацагентстве по вопросам обеспечения качества образования: там обнаружили заимствования сразу в трех работах министра. Сам же Шкарлет заявил, что против него ведут информационную войну и подал на НАОКВО в суд. В начале апреля он сообщил, что выиграл его: мол, суд признал противоправность действий агентства.

Активисты находили плагиат и в диссертации министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко: обнаружили фрагменты из пособий и научных работ российских ученых. В академической недобросовестности НАОКВО обвиняло также замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Тот заявил, что не считает плагиатом "заимствование нескольких абзацев" в диссертации объемом 474 страницы. Еще раньше НАОКВО подтверждало плагиат у жены экс-вице-премьера Екатерины Кириленко.

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Юристы отмечают, что доказать факт плагиата в суде может быть непросто. "Вопросы академической недобросовестности чаще всего лежат в плоскости интеллектуального права, ведь литературные произведения научного характера являются объектами авторских прав и подлежат полноценной защите, в том числе судебной. Конечно, в таких делах есть свои тонкости доказывания плагиата и, как верно указано в решении одного из апелляционных судов, "довольно часто могут наблюдаться определенные текстуальные совпадения в работах разных авторов, но только после исследования их характера и размера может быть установлено, имело ли место в определенном произведении недобросовестное заимствование фрагментов произведений других авторов или нет", — рассказал Delo.ua член Ассоциации юристов Украины, партнер Digilaw Максим Саевский.

Это значит, что существенная роль в доказывании плагиата в подобных делах принадлежит судебной экспертизе, устанавливающей наличие и размер текстовых совпадений, а также переработку в рассматриваемых научных произведениях.

Как воспользоваться платформой OsvitaLeaks и зачем она нужна

Проект запустили почти сразу после опубликованной статьи Олеси Яремчук об академических реалиях. Его основатели не скрывают, что вдохновились этой историей несправедливости, а также сотнями всплывших других: в поддержку журналистки многие люди озвучили свои не самые приятные воспоминания о коррупции в вузах, защите курсовых или диссертаций.

"История Олеси Яремчук еще раз напомнила нам одну вещь: недобросовестные лица в образовании и науке чувствуют безнаказанность. Доказательств их непорядочности предостаточно, но их никто не собирает систематически. Мы решили это сделать", — рассказали Delo.ua в OsvitaLeaks. Активисты пожелали сохранить анонимность, но говорят, что за проект отвечают преподаватели, профессора, айтишники и журналисты.

По их словам, платформа — аналог Wikileaks в образовании. Организация будет собирать истории о фактах коррупции и другие материалы насчет нечестных представителей академического мира, а, когда предоставится возможность, собранные материалы используют для того, чтобы нарушителей осудили и наказали.

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"Окно возможностей откроется, когда придет честный министр с сильной командой или когда можно будет обратиться в честный реформированный суд. Мы терпеливы и будем ждать, пока это произойдет. Рано или поздно такой шанс появится", — уверены представители проекта.

Информаторы при желании смогут сохранить анонимность, открыть свое имя для общественности или же сделать его видимым только для модераторов сайта и экспертов. Рассказанные истории также не опубликуют и не передадут правоохранителям без согласия информатора. В OsvitaLeaks уверяют, что загруженные данные и файлы в безопасности, поскольку хранятся на защищенных облачных серверах.

Чтобы сообщить организации свою историю о взяточничестве в науке или академической недобросовестности, нужно зайти на сайт платформы, в правом верхнем углу выбрать удобный язык, нажать "Начать". Пользователю предложат выбрать файлы, которые он хочет передать, это могут быть подробности ситуации в формате Word, Google Docs или PDF, другие документы, аудиозаписи, фото, видео или же рассказы свидетелей.

Потом нужно заполнить строку "Электронная почта" (ее не покажут публично), а также окошко "Имя или псевдоним". Далее информатору нужно указать фамилию, место работы и должность фигуранта дела и кратко рассказать историю. Если же у пользователя возникнут вопросы, активисты обещают помочь по почте osvitaleaks@gmail.com или на своей Facebook-странице.

Представители проекта рассказали Delo.ua, что уже получили первые истории с доказательствами недобросовестности отдельных лиц в науке. Они допускают возможность, что некоторые жалобы могут быть просто месть студентов преподавателям, а потому обещают, что каждую ситуацию проверит независимый эксперт.

Платформу планируют поддерживать достаточно долго. "Это длительный проект. Мы понимаем, что быстрых изменений в образовании не стоит ждать. Это требует длительной и системной работы", — пояснили нам активисты.

Перспективна ли идея OsvitaLeaks наказать взяточников в науке

Хотя инициатива OsvitaLeaks носит благородный характер, возникает вопрос, законно ли то, что платформа собирает, хранит и обрабатывает персональные данные. Юрист Максим Саевский пояснил, что согласие на обработку и сбор персональных данных должно быть предоставлено пользователями платформы в активной форме, то есть необходимо сделать клик, означающий согласие с политикой сбора данных. "OsvitaLeaks использует сейчас специальную платформу для обмена данными, которая имеет свою политику сбора информации, с которой советую ознакомиться", — сказал эксперт.

Также Delo.ua выяснили у юриста, насколько работоспособен план активистов наказать виновников с помощью собранных данных. По его словам, массив фактов и доказательств правонарушений примут в полиции. "Порядок открытия уголовного производства и его осуществление четко указан в Уголовном процессуальном кодексе. Там же регламентировано, кто может обратиться с инициативой об открытии дела. Как нормы УПК, так и действующая судебная практика обязывают правоохранителей в течение 24 часов зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное расследование по всем без исключения заявлениям/сообщениям о совершении уголовных правонарушений", — говорит Саевский.

Он подчеркивает, что следователь может открыть уголовное производство и без заявителей, лишь на основании факта выявления признаков уголовного правонарушения. При этом информация из интернет-порталов, опубликованные видеоматериалы антикоррупционных общественных организаций могут быть достаточным поводом для инициативных сотрудников правоохранительных органов начать расследование.

А вот отказ в открытии уголовного производства является незаконным. Такое бездействие со стороны органа досудебного расследования могут успешно обжаловать у следственного судьи, который своим определением обязывает зарегистрировать уголовное производство. "Если изначально на сообщение заявителя правоохранители могут отреагировать поверхностной отпиской, то невыполнение решения суда в отдельных случаях может наказываться лишением свободы на срок до восьми лет", — объясняет юрист.

Он добавляет, что сама специфика коррупционных уголовных правонарушений показывает, что перспективными делами с позиции реального наказания являются те, которые изначально документируются правоохранителями. "Если есть желание действительно привлечь того, кто вымогает взятку, к ответственности, то первым действием должно быть обращение с заявлением о совершении уголовного правонарушения по статье 368 УКУ", — говорит эксперт.

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Далее перед правоохранительными органами открывается арсенал легитимных негласных следственных действий, таких как аудио- и видеоконтроль за действиями потенциального получателя неправомерной выгоды. "А вот медиафайлы, отснятые/записанные самостоятельно, не могут лечь в основу качественного подозрения в совершении уголовного правонарушения, а тем более стать одним из доказательств вины в обвинительном приговоре. Такие доказательства будут отклонены вследствие признания их очевидно недопустимыми", — подчеркивает юрист.

Он отметил, что обычно позиция защиты обвиняемых в получении неправомерной выгоды строится на необходимости переквалификации получения неправомерной выгоды в менее тяжкие уголовные правонарушения (мошенничество) или же в доказывании провокации взятки. Последняя позиция сводится в убеждении суда в том, что получение взятки было спровоцировано правоохранителями путем "незаконного искушения".

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"В таких ситуациях на стороне обвиняемых и Европейский суд по правам человека. Дескать, когда сотрудники правоохранительных органов не ограничиваются пассивным установлением обстоятельств дела, а подстрекают лицо к совершению преступления, возможен оправдательный приговор", — подытожил Саевский.

Также специалист отметил, что во многом привлечение к уголовной ответственности за получение неправомерной выгоды начинается с эффективного и качественного досудебного расследования. Любая неточность в составленных следователем доказательствах по делу, в том числе фиксирующих вымогательство и факт получения взятки, может быть использована защитой в свою пользу, как результат — судебная перспектива дела будет утрачена.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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